КИЕВ, 23 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что обсудил на встрече с коллегами из США и Германии Дженнифер Грэнхолм и Петером Альтмайером угрозы, которые они видят в реализации проекта "Северный поток 2" и реформирование украинского энергетического сектора. Лавров назвал преимущества "Северного потока-2" для Европы

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что главы минэнерго США, Германии и Украины обсудят в понедельник возможное прекращение транзита газа после 2024 года и гарантии для Киева.

"Мы обсудили на самом деле достаточно подробно те вопросы и те угрозы, которые мы видим в реализации проекта "Северный поток 2". Мы обсудили те вопросы, которые касаются реформирования энергетического сектора Украины с точки зрения декаборнизации, с точки зрения новейших технологий, которые мы планируем реализовывать", — цитирует Галущенко агентство УНИАН.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года. В частности, Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран.

"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственный акционером — "Газпромом". Европейские партнеры проекта — Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.