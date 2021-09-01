КИЕВ, 1 сен — ПРАЙМ. Украина и США продолжают выступать против "Северного потока-2", рассматривают его как угрозу для европейской энергетической безопасности, говорится в тексте совместного заявления о стратегическом партнерстве Украины и США, опубликованном на сайте президента Украины.

Зеленский находится с рабочим визитом в США, в среду он встретился с президентом Джо Байденом.

"Украина и Соединенные Штаты продолжают выступать против "Северного потока-2", который мы рассматриваем как угрозу для европейской энергетической безопасности", — говорится в тексте. Украинский дипломат выдвинул Западу ультиматум по "Северному потоку-2"

Соединенные Штаты намерены продолжать применение предусмотренных законодательством мер и энергетической дипломатии, в том числе путем недавнего назначения старшего советника по вопросам энергетической безопасности, с целью сохранения транзитной роли и обеспечения безопасности поставок Украиной в этот переходный энергетический период, а также недопущения использования Кремлем энергетики как геополитического оружия, говорится в документе.

Добавляется, что правительства Украины и США поддерживают усилия по увеличению мощностей для поставки газа в Украину из диверсифицированных источников.

Кроме того, сообщается, что Украина и Соединенные Штаты "способствуют укреплению энергетической безопасности Украины путем политики устойчивых, эффективных и долгосрочных решений, подкрепленных продолжающейся реформой корпоративного управления".

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2". Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

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