КИЕВ, 5 сен — ПРАЙМ. Нужны предохранительные механизмы против использования трубопровода "Северный поток-2" как инструмента геополитической борьбы и давления на Украину, заявил мэр Киева Виталий Кличко лидеру партии ХДС/ХСС Армину Лашету на встрече с немецкой молодежью в Ганновере, в которой Кличко принял участие в качестве почетного гостя, сообщается на сайте партии "Удар". Глава "Нафтогаза" предрек "Северному потоку-2" коммерческие проблемы

Во время встречи Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности украинского государства, его борьбы против российской агрессии.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать "Северный поток-2" как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это — опасный проект для Украины и Европы, их энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", — цитирует Кличко пресс-служба.

Ранее Германия и США опубликовали совместное заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока-2".

В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией, включая назначение специального посланника для поддержки этих переговоров, чтобы начать их не позднее 1 сентября 2021 года.

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