МОСКВА, 1 сен – ПРАЙМ, Валерия Княгинина. Встреча президентов США и Украины мало что изменит в газовом балансе Европы – она носит скорее ритуальный характер и вряд ли обернется громкими заявлениями. А главное – власть в Вашингтоне вовсе не заинтересована в кредитовании энергопроектов Киева: деньги понадобятся самим.

В среду в Вашингтоне состоятся первые личные переговоры президента Украины Владимира Зеленского и главы США Джо Байдена. Не только газ. Украину догнал еще один энергокризис

По словам главы украинского МИДа Дмитрия Кулебы, Зеленский намерен обсудить с американским коллегой три блока вопросов: политический, экономический и проблемы безопасности.

Ключевой темой украино-американских переговоров станет привлечение США к мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Кроме того, планируется объявить о запуске двухстороннего диалога по укреплению энергобезопасности Украины и борьбе с влиянием газопровода "Северный поток – 2", передает РИА Новости со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации Соединенных Штатов.

По словам чиновника, также цель данного диалога в привлечении инвестиций в энергетическую безопасность через проведение реформ и сокращение выбросов парниковых газов.

Впрочем, по мнению опрошенных "Прайм" экспертов, переговоры Байдена с Зеленским носят скорее символический характер и никаких реальных последствий встреча не будет.

Возможно, подпишут меморандум о сотрудничестве, подтвердят партнёрство стран, но никаких изменений в энергетической сфере не ожидается.

"На это указывают формальные факторы. К примеру, у президентов не будет совместно пресс-конференции. Да, с лидером России Владимиром Путиным Байден тоже не устраивал совместный брифинг, однако участники переговоров выступили по отдельности", — отметил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета Игорь Юшков. Политолог объяснил, почему США вводят санкции против "Северного потока-2"

По его словам, эта встреча нужна не для того, чтобы что-то решать, Украина не является субъектом международной политике в области энергетики. Скорее всего, Украине расскажут о ее дальнейших шагах после запуска "Северного потока-2".

США уже обозначили свою позицию по этому вопросу, опубликовав совместное с Германией заявление, в котором говорится о мерах по поддержке Украины, европейской энергетической безопасности и общих целях по защите климата. В нем сформулирован ряд условий для работы "Северного потока 2".

"В частности, США и Германия заявили, что в интересах Украины и Европы продолжить транзит российского газа через Украину после 2024 года, Берлин обязуется использовать все имеющиеся рычаги для содействия продлению на срок до 10 лет соглашения о транзите газа между Украиной и Россией. Германия обязуется добиваться санкций в отношении России, если та будет использовать энергию в качестве оружия против европейских стран", — напомнил Юшков.

То есть, США не будут препятствовать строительству и вводу в эксплуатацию "Северного потока-2", если Германия и Россия будут "играть по правилам". И менять свою точку зрения в ближайшее время не собираются, подчеркнул эксперт.

Украина же никак не может повлиять на уже принятое решение. Эта страна никогда не была субъектом переговоров по "Северному потоку-2".

Все решения принимались тремя странами – Россией, США и Германией. Украина лишь критиковала и озвучивала какие-то тезисы в свою пользу.

Еще одна веская причина того, что никаких явных сдвигов в энергетике для Украины не произойдет заключается в том, что Байден в принципе не поддерживает энергетику в ее классическом виде, подчеркнул политолог Дмитрий Абзалов.

"ВОЗОБНОВЛЯЕМАЯ" ДЫРА В БЮДЖЕТЕ

Есть маленькая вероятность, что США предложат кредит Украине на развитие возобновляемой энергетики. Однако непонятно, чем Украина будет выплачивать этот кредит потом. Эксперт оценил гарантии Украине после запуска "Северного потока-2"

Кроме того, США и сами активно развивают возобновляемую энергетику. К примеру, на днях Джо Байден решил снизить цену на федеральные земли, покупаемые для установки там экологичных электростанций.

Также еще в прошлом году Байден обещал добиться вложения 2 триллионов рублей за четырехлетний период в перевод энергетики страны на экологически чистые источники к 2035 году, напомнил Абзалов.

Да и в целом, время для предоставления подобных кредитов другим странам не самое подходящее. Лидеры демократов в Сенате США в июле договорились о плане инвестиций на сумму 3,5 триллиона долларов.

План ориентирован на уход за престарелыми и детьми, борьбой с изменением климата и другой нетрадиционной "человеческой" инфраструктурой.

"Сейчас возникает вопрос, где искать эти деньги, даже говорили о повышении налогов для среднего класса. Как можно давать денежные средства другой рукой зеленой энергетике – это очень странно", — сказал Абзалов.

БОРЬБА ЗА ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

По мнению опрошенных экспертов, цены на газ в Европе, которые сейчас находятся на рекордной отметке – 620 долларов за тысячу кубометров, вряд ли подвергнутся даже незначительному колебанию.

"Маловероятно, что будут нарушены обязательства, которые были выработаны канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом США Джо Байденом. Да и разговор глубже не зайдет", — считает Абзалов.

Кроме того, "Северный поток-2" уже практически достроен, осталось 6 километров. В ноябре по плану ввод в эксплуатацию второй нитки газопровода.

По мнению Юшкова, цены на газ начнут снижаться именно тогда, когда по газпромовским трубам пойдут дополнительные объёмы – хранилища достаточно заполнятся, дефицита, который сложился из-за ухода СПГ на азиатский рынок не будет. Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

Однако высокие цены на газ – это долгосрочный тренд, подчеркивает Абзалов. Сейчас же борьба идет за ближайший отопительный сезон.

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