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Nord Stream 2 закончил строительство второй нитки "Северного потока-2"
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Nord Stream 2 уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока 2", сообщает оператор газопровода. Теперь компания осуществит стыковку немецкой и датской секции трубопровода,... ПРАЙМ, 06.09.2021
газ, газопровод, северный поток 2, nord stream 2, газ, новости, энергетика
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https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Nord Stream 2 уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока 2", сообщает оператор газопровода.
Теперь компания осуществит стыковку немецкой и датской секции трубопровода, после чего перейдет к пусконаладке, говорится в сообщении.
Nord Stream 2 нацелена ввести "Северный поток 2" в эксплуатацию до конца 2021 года.