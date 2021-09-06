МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Nord Stream 2 уложил последнюю трубу второй нитки "Северного потока 2", сообщает оператор газопровода.

Теперь компания осуществит стыковку немецкой и датской секции трубопровода, после чего перейдет к пусконаладке, говорится в сообщении.

Nord Stream 2 нацелена ввести "Северный поток 2" в эксплуатацию до конца 2021 года.