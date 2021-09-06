МОСКВА, 6 сен – ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. Завершения строительства "Северного потока – 2" осталось ждать недолго, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер во время проведения Восточного экономического форума.

Трубоукладочная баржа "Фортуна" завершила укладку труб второй нитки газопровода. Ей предстоит провести стыковку в море двух участков второй нитки, и строительство "Северного потока – 2" мощностью 55 млрд куб. м/г будет завершено полностью. Если погода на Балтике будет благоприятной, то это может произойти уже на этой неделе.

В сентябре должны завершиться испытания и пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока – 2" пропускной способностью до 27,5 млрд куб. м/г, после чего "Газпром" может начать поставки в Европу. В этом году они могут составить до 5,6 млрд куб. м.

ОТ БОВАНЕНКОВО ДО ГРАЙФСВАЛЬДА

"Северный поток – 2" является частью газотранспортного коридора от поселка Бованенково на Ямале до города Грайфсвальд на балтийском побережье Германии. Точная дата. Европа откажется от "Северного потока — 2"

Для доставки газа на Северо-Запад России были построены газопроводы "Бованенково – Ухта" и "Бованенково – Ухта 2", которые соединили гигантское Бованенковское месторождение на Ямале с Единой системой газоснабжения России.

Для подачи газа в "Северный поток – 2" "Газпром" построил газопровод Грязовец – компрессорная станция "Славянская" пропускной способностью 84,2 млрд куб. м/г.

"Славянская" кроме прокачки газа по экспортному газопроводу обеспечивает газоснабжение Ленинградской области и промышленных объектов в Усть-Луге, крупнейшем порте на Северо-Западе России.

Созданная "Газпромом" транспортная инфраструктура обеспечит поставки российского газа в Германию по кратчайшему маршруту в обход территории сопредельных государств. Это позволяет существенно снизить издержки, связанные с доставкой российского газа европейским потребителям и повысить эффективность продаж.

Ресурсной базой "Северного потока – 2" является крупнейшее на Ямале Бованенковское месторождение, начально извлекаемые запасы которого оцениваются в 4,9 трлн куб. м. Промышленная добыча на месторождении началась в 2012 году и в прошлом году достигла 99,25 млрд куб. м.

Согласно планам "Газпрома", максимальный уровень добычи на Бованенковском месторождении составит 115 млрд куб. м/г. Это больше, чем добыча газа на шельфе Норвегии –второго крупнейшего поставщика газа в Европу после России и основного конкурента "Газпрома". Последняя попытка запретить "Северный поток-2"

И этого хватит, чтобы заполнить "Северный поток" и "Северный поток-2", чья мощность в совокупности составляет 110 млрд куб. м/г., даже если оба трубопровода начнут работать на полную мощность. Совокупные запасы всех месторождений Ямала и прилегающего к полуострову шельфа Карского моря превышают 20 трлн куб. м.

Обсуждается возможность привлечения к заполнению "Северного потока-2" другие российские компании. Например, "Роснефть" хочет получить доступ к экспортной системе "Газпрома" через агентское соглашение, добавив в трубу еще 10 млрд куб. м/г.

Однако пока не факт, что государство пойдет на отмену монополии на экспорт, опасаясь, что это усилит конкуренцию между поставщиками, что, в свою очередь, снизит цены на газ. Кроме того, у "Газпрома" есть социальные обязательства, которые он выполняет за счет доходов от продажи газа.

Тем более, на данный момент проблем с заполнением трубы не ожидается. По предварительным данным, в январе-августе 2021 года добыча "Газпрома" выросла почти на 18% по сравнению с тем же периодом годом ранее – до 337,2 млрд куб. м.

По словам главы финансового департамента "Газпрома" Александра Иванникова, в этом году компания увеличит добычу до 510 млрд куб. м, максимального объема за последние 10 лет, а экспорт газа в Европу составит 183 млрд куб. м – на 8 млрд куб. м больше, чем в 2020 году.

ПОТЕРЯ КОНТРОЛЯ НЕПРИЕМЛЕМА

Поскольку противодействие со стороны противников проекта "Северный поток – 2" возрастает по мере приближения окончания строительства газопровода, "Газпром" осуществляет поставки газа в Европу только в объемах, оговоренных в долгосрочных контрактах. Переиграли. Когда в Европу вернется дешевый газ

Это связано с решением германского регулятора BNetzA (Федерального сетевого агентства) распространить на "Северный поток – 2" требования Третьего энергетического пакета ЕС.

Согласно этим требованиям, "Газпром" может использовать мощности газопровода только наполовину. Вторая половина должна быть предоставлена другим потенциальным поставщикам, которых не существует.

Согласно российскому законодательству, правом на экспорт трубопроводного газа обладает только "Газпром".

Российская компания обжаловала решение BNetzA в судебном порядке. Но в конце августа высший земельный суд Дюссельдорфа отказал удовлетворить жалобу "Газпрома" и подтвердил решение германского регулятора.

У "Газпрома" остается возможность обратиться в Верховный суд ФРГ – последнюю инстанцию, которая может отменить решение BNetzA вывести "Северный поток – 2" из-под действия Третьего энергетического пакета.

"Газпром" также не теряет надежды зарегистрировать свою дочернюю компанию Nord Stream 2, как независимого оператора "Северного потока – 2".

Для этого "Газпром" даже может передать половину акций Nord Stream 2 своим партнерам по проекту "Северный поток – 2" – Shell, OMV, Uniper, Wintershall, Engie.

Но российская компания никогда не согласится с полной потерей контроля над оператором газопровода, который является конечным участком газотранспортного коридора от Ямала до балтийского побережья Германии.

"Газпром" развивает торги на своей электронной площадке. Европейские компании могут приобретать необходимые объемы газа в России, а затем осуществлять поставки по "Северному потоку – 2", используя свободные мощности. Глава "Газпром нефти" считает, что нефть будет нужна долго

Право собственности на приобретенные объемы переходит этим компаниями сразу после совершения сделки, и они могут рассматриваться, как независимые поставщики. Такая схема поставок возможна, если "Газпром" гарантирует прокачку по "Северному потоку – 2".

Гарантии возможны только, если Nord Stream 2 останется под контролем российской компании. Для "Газпрома" выгоднее эксплуатировать "Северный поток – 2" на половину его мощности, но сохранить контроль над компанией-оператором.

Ограничение экспорта "Газпрома" на фоне сокращения поставок СПГ в Европу стали причиной низких темпов накопления запасов перед отопительным сезоном и стремительного роста цена на газ.

По данным Gas Infrastructure Europe, 4 сентября европейские хранилища были заполнены всего на 68,45% — значительно меньше, чем годом ранее.

В понедельник, 6 сентября, стоимость октябрьского фьючерса на индекс TTF подскакивала до отметки в 53,68 евро за мегаватт-час. Это около $659 долларов за тысячу кубометров газа.

Западные эксперты считают, что шансы "Газпрома" зарегистрировать Nord Stream 2, как независимого оператора, повышаются с приближением отопительного сезона.

Кроме того, отношение германских регуляторов к "Северному потоку – 2" может измениться после сентябрьских выборов в Бундестаг – все зависит о того, кто окажется победителем.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ

Если европейские партнеры нуждаются в дополнительных объемах, "Газпром" готов их поставить, но только по газопроводам "Северный поток – 2" и "Балканский поток". На Украине не исключили переход на отопление дровами

Российская компания настроена решительно, поэтому на четвертый квартал отказалась бронировать транзитные мощности газопровода "Ямал – Европа", пролегающего через Польшу, и так называемые нетвердые мощности ГТС Украины.

Испытания и пусконаладочные работы на первой нитке "Северного потока – 2" завершаются, и поставки могут начаться уже в следующем месяце, если регуляторы ЕС зарегистрируют Nord Stream 2, как независимого оператора.

В октябре этого года "Газпром" сможет значительно увеличить поставки европейским потребителям по "Балканскому потоку" – продолжению газопровода "Турецкий поток" по территории балканских стран.

На прошлой неделе после переговоров с руководством "Газпрома" глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о достижении соглашения о поставках российского газа.

Начиная с 1 октября 2021 года, "Газпром" будет поставлять в Венгрию 4,5 млрд куб. м/г. Из этого объема 3,5 млрд куб. м/г поступят из Сербии по "Балканскому потоку" и 1 млрд куб. м/г по газопроводу из Австрии.

Пропускная способность "Балканского потока" составляет 15,75 млрд куб. м/г. Кроме Венгрии по этому газопроводу "Газпром" в обход территории Украины может осуществлять поставки в Болгарию, Румынию, Сербию, а также другие страны Южной Европы.

Многие западные эксперты уверены: если "Газпром" получит возможность полностью загрузить "Северный поток – 2", это приведет к значительному росту поставок и снижению цен на газ в Европе предстоящей зимой.

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