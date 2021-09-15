МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Поставки газа по "Северному потоку 2" в октябре еще не начнутся, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, комментируя информацию СМИ о возможном начале поставок по газопроводу в следующем месяце.
Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что "Газпром" намерен начать поставки по "Северному потоку 2" с 1 октября.
"Нет. 1 октября поставки ещё не начнутся", — заявил Миллер.
https://1prime.ru/gas/20210915/834705801.html
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