МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. Поставки газа по "Северному потоку 2" в октябре еще не начнутся, сообщил глава "Газпрома" Алексей Миллер, комментируя информацию СМИ о возможном начале поставок по газопроводу в следующем месяце. Евродепутат от Польши пожаловался на обман из-за "Северного потока — 2"

Агентство Блумберг со ссылкой на свои источники ранее сообщало, что "Газпром" намерен начать поставки по "Северному потоку 2" с 1 октября.

"Нет. 1 октября поставки ещё не начнутся", — заявил Миллер.