"Газпром" сообщил об активной закачке газа в российские ПХГ
"Газпром" нарастил поставки на внутренний рынок на 14,8% в связи с началом отопительного сезона в РФ
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МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" наращивает поставки на внутренний рынок: отопление включено уже в 25 субъектах РФ, почти на неделю раньше прошлого года, сообщает компания.
"Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 миллиарда кубометров). Сейчас уже в 25 регионах включено отопление – почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом", — указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.
"Газпром" также указывает, что компания активно ведет закачку газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ). Среднесуточный показатель в первой половине сентября – 325 миллионов кубометров.
Компания ранее сообщала, что планирует обеспечить закачку газа в российские ПХГ до 1 ноября. Общий объем закачки, определенный правительством, составляет 72,6 миллиарда кубометров газа.
https://1prime.ru/gas/20210915/834704321.html
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