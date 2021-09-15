МОСКВА, 15 сен — ПРАЙМ. "Газпром" наращивает поставки на внутренний рынок: отопление включено уже в 25 субъектах РФ, почти на неделю раньше прошлого года, сообщает компания. "Газпром" нарастил добычу газа и увеличил его экспорт

"Поставки из газотранспортной системы на внутренний рынок "Газпром" нарастил на 14,8% (на 21,3 миллиарда кубометров). Сейчас уже в 25 регионах включено отопление – почти на неделю раньше по сравнению с прошлым годом", — указывает "Газпром" в своем официальном Telegram-канале.

"Газпром" также указывает, что компания активно ведет закачку газа в российские подземные хранилища газа (ПХГ). Среднесуточный показатель в первой половине сентября – 325 миллионов кубометров.

Компания ранее сообщала, что планирует обеспечить закачку газа в российские ПХГ до 1 ноября. Общий объем закачки, определенный правительством, составляет 72,6 миллиарда кубометров газа.