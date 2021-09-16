МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Правительство РФ и "Газпром" поддержали инициативу депутатов партии "Единая Россия" о возмещении россиянам денег, которые были потрачены на газификацию с момента принятия решения о старте бесплатной программы до вступления закона в силу, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак. Цена газа в Европе упала на 10% по итогам торгов

"Правительство и "Газпром" также поддержали инициативу депутатов партии о том, чтобы вернуть людям деньги, которые они потратили на газификацию с момента принятия президентом решения о старте бесплатной программы до вступления в силу всех необходимых нормативных актов", — приводит слова Турчака пресс-служба ЕР.

Добавляется, что эти затраты с 21 апреля по текущий момент, если граждане их понесли, будут в 100% размере компенсированы.

"Региональные администрации вовлечены в реализацию этой программы, потому что, конечно, каждый губернатор понимает, что главная задача — создать комфортные условия для жизни людей. В первую очередь, мы здесь говорим о наших гражданах, которые проживают в сельской местности", — добавил Турчак.

Президент РФ Владимир Путин 11 июня подписал закон с поправками фракции "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков. Так, первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй — до 2030 года, пояснили в ЕР.

Уточняется, что за доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации. Согласно принятым нормам, вся ответственность за прокладку сетей и подключение возлагается на единого оператора газификации и регионального оператора, добавили в партии. По данным "Единой России", в 67 субъектах РФ в этом качестве выступит "Газпром", в 12 регионах — крупная региональная компания.

Читайте также:

Сбербанк продлил льготную ипотеку на ИЖС