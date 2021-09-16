МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский создал рабочую группу, участники которой будут заниматься наработками по минимизации угроз от строительства газопроводов в обход Украины, в частности "Северного потока 2", сообщила пресс-служба офиса главы Украины. Киев продолжит переговоры о гарантиях по "Северному потоку-2"

"В связи со строительством магистральных газопроводов в обход Украины и вызовам в сфере энергетики, в частности реализацией проекта "Северный поток — 2", который содержит прямые угрозы национальной безопасности и безопасности всего региона, президент Владимир Зеленский 16 сентября подписал распоряжение, которым создал рабочую группу по наработке предложений по нейтрализации соответствующих рисков", — говорится в сообщении на сайте офиса.

Отмечается, что рабочая группа должна подготовить предложения о мерах по предотвращению и минимизации негативных последствий для Украины от сооружения газопроводов и разработать предложения по уменьшению отдельных угроз в сферах безопасности и энергетики.

В рабочую группу вошли глава офиса президента Андрей Ермак, который ее возглавил, а также глава СБУ Иван Баканов, глава "Нафтогаза" Юрий Витренко, министр энергетики Герман Галущенко и секретарь СНБО Алексей Данилов.

Ранее Зеленский и другие представители украинской власти неоднократно заявляли, что "Северный поток 2" несет прямую угрозу энергетической безопасности Украины и других стран Европы.

В России неоднократно призывали прекратить упоминать "Северный поток 2" в контексте какой-либо политизации, так как это коммерческий проект, он выгоден как России, так и Евросоюзу.

"Газпром" ранее объявил об окончании строительства "Северного потока 2". Газопровод от побережья РФ через Балтийское море до Германии состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.

Nord Stream 2 AG планирует запустить трубопровод в эксплуатацию до конца 2021 года. Агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что "Газпром" намерен начать поставки "голубого топлива" по трубе с 1 октября.

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