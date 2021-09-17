МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Заместитель председателя немецкой партии Зеленых Оливер Кришер перечислил способы не допустить того, чтобы состоялся запуск газопровода "Северный поток-2". Об этом сообщает издание Tageszeitung. В Еврокомиссии озвучили сроки сертификации "Северного потока-2"

Политик выразил свою обеспокоенность тем, что проект получит разрешение на эксплуатацию при нынешнем правительстве — то есть до выборов в бундестаг 26 сентября.

Кришер считает, что если получится так, что "Северный поток-2" заработает при действующих властях, его остановка приведет к искам о возмещении убытков. Поэтому "Зеленые" пытаются отодвинуть ввод газопровода в эксплуатацию до того момента, пока они сами не окажутся в правительстве.

Напомним, что разрешение на работу "Северного потока-2" должно выдать Федеральное сетевое агентство. Помимо сертификации трубопровода, ведомство также должно рассмотреть заявку о признании компании Nord Stream 2 AG независимым оператором, что позволит обойти Газовую директиву ЕС. Эксперт рассказал, когда ждать снижения цен на газ в Европе

Сетевое агентство в ходе рассмотрения заявки должно оценить, не угрожает ли "Северный поток-2" энергетической безопасности Украины. В соответствии с недавним германо-американским соглашением, компенсацией для Киева от возможной потери роли транзитера топлива в Европу должна стать финансовая помощь для развития "зеленых" технологий в энергетике.

Адвокат Корнелия Цим, сотрудничающая с "Немецкой экологической организацией" в иске об отмене разрешения на строительство газопровода, считает, что Сетевое агентство должно оценить, сможет ли долгосрочная трансформация энергетического сектора Украины обеспечить ее безопасность в краткосрочной перспективе.

Помимо этого, в статье подчеркивается, что Федеральное сетевое агентство может растянуть на четыре месяца подготовку проекта решения, после чего его должна будет оценить Еврокомиссия. По некоторым данным решение о сертификации газопровода могут принять в мае следующего года.

Кроме того, "Немецкая экологическая организация" подала еще два иска: один оспаривает выданное горным ведомством Штральзунда разрешение на строительство и эксплуатацию "Северного потока-2". Его рассмотрят 16 ноября в Грайфсвальде. Второй похожий иск подан в Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии.