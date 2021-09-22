МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Москва призывает Варшаву "охладить" свои заявления и оценки о влиянии "Северного потока 2" на рост мировых цен на газ, сообщил РИА Новости источник в МИД России. В Германии рассказали о "безумном шаге" по "Северному потоку - 2"

Искать связь между строительством российского газопровода и ростом цен на газ бессмысленно, подчеркнули в ведомстве.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий связал строительство "Северного потока 2" с ростом мировых цен на газ.

Источник в МИД РФ напомнил, что строительство трубопровода "Северный поток 2" началось тогда, когда цены на "голубое топливо" были гораздо ниже, а в момент завершения строительства стоимость газа была "совсем мизерная".

"А сейчас, когда цены взлетели, появился "новый фактор", оказывается, движущий — "Северный поток 2". Ну нонсенс, конечно. Когда цены на газ были низкими, то не было никаких фобий, что Россия взвинчивает цены", — сказал он.

"Польские друзья должны немножко охладиться",- резюмировал он.

Газопровод "Северный поток 2" проходит от побережья России через Балтийское море до Германии и состоит из двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Проект реализует оператор Nord Stream 2 AG с единственным акционером — "Газпромом". Ранее "Газпром" на своем официальном канале в мессенджере Telegram сообщил, что строительство газопровода полностью завершено. При этом глава компании Алексей Миллер отмечал, что первый газ по газопроводу может пойти в Европу уже в этом отопительном сезоне, а до конца года поставки по газопроводу могут составить 5,6 миллиарда кубометров газа.