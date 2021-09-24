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2021-09-24T18:19:00+03:00

2021

https://1prime.ru/gas/20210924/834797435.html

СМИ: партия "зеленых" в ФРГ намерена помешать работе "Северного потока-2"

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https://россиясегодня.рф

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых" заявила о намерении помешать поставкам газа по газопроводу "Северный поток-2" в случае, если она войдет в кабмин, сообщили СМИ... ПРАЙМ, 24.09.2021

северный поток - 2, газ, новости, энергетика

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