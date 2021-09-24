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2021
https://1prime.ru/gas/20210924/834797435.html
СМИ: партия "зеленых" в ФРГ намерена помешать работе "Северного потока-2"
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Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых" заявила о намерении помешать поставкам газа по газопроводу "Северный поток-2" в случае, если она войдет в кабмин, сообщили СМИ... ПРАЙМ, 24.09.2021
северный поток - 2, газ, новости, энергетика
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых" заявила о намерении помешать поставкам газа по газопроводу "Северный поток-2" в случае, если она войдет в кабмин, сообщили СМИ.
Материал дополняется.