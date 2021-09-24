МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "зеленых" заявила о намерении помешать поставкам газа по газопроводу "Северный поток-2" в случае, если она войдет в кабмин, сообщили СМИ. 

 

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