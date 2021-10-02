МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Процедуры по сертификации газопровода "Северный поток — 2" идут, трудно сказать, какие "юридические закорючки" могут использовать противники проекта, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. В Кремле рассказали о ходе работ по запуску "Северного потока-2"

Все необходимые шаги, в том числе в правовой области, были сделаны, МИД РФ твердо рассчитывает на то, что этот проект осуществится, подчеркнул дипломат.

Ранее председатель правления компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что не надеется на быструю сертификацию газопровода "Северный поток — 2". По его словам, сертификация газопровода произойдет так поздно, что новая нитка не успеет помочь Европе этой зимой.