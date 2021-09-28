МОСКВА, 28 сен – ПРАЙМ, Ульяна Крайняя. Перспективы экономического сотрудничества России и Германии и запуска газопровода "Северный поток 2" будут зависеть от состава будущего коалиционного правительства ФРГ. Кардинальных изменений в позиции немецких властей по проекту эксперты, опрошенные агентством "Прайм", не ожидают, но признают, что наиболее предпочтительной для поставок российского газа в Германию была бы коалиция СДПГ и ХДС/ХСС. Что ожидает проект, если в состав коалиции войдут "зеленые", прогнозировать сложнее. На Украине просят Евросоюз не делать исключений для "Северного потока-2"

По предварительным итогам состоявшихся в минувшее воскресенье выборов в немецкий бундестаг, крупнейшая фракция будет у социал-демократов (СДПГ). Фракция ХДС/ХСС на втором месте, "зеленые" – на третьем. Затем идет фракция свободных демократов, "Альтернатива для Германии" и "левые".

Партии приступают к переговорам для возможного формирования коалиции. Они повлекут за собой недели или даже месяцы споров, пока партии будут пытаться преодолеть многочисленные разногласия и сформировать "жизнеспособное правительство", пишет Financial Times.

ОБНОВЛЕННЫЙ БУНДЕСТАГ

В связи с особенностями формирования немецкого парламента, новый состав бундестага окажется самым большим по численности в истории ФРГ. В него пройдут значительное число политиков, не имеющих опыта парламентской деятельности, а также ряд парламентариев, придерживающихся по ряду вопросов, в том числе внешнеполитических, значительно более радикальных взглядов, чем их партийное руководство.

"Поэтому сегодня трудно предсказать, каким будет новое парламентское большинство — и совершенно нельзя предвидеть, насколько легко оно будет преодолевать внутренние разногласия", — говорит политический обозреватель Дмитрий Галкин.

Наиболее вероятным эксперту представляется воссоздание коалиции между ХДС\ХСС и СДПГ, в которой роль главного партнера теперь будут играть социал-демократы. Безусловно, лидер СДПГ Олаф Шольц не будет ставить под сомнение ни важность для Германии трансатлантического партнерства, ни необходимость активного участия в ФРГ в НАТО, но будет вынужден учитывать мнение левого крыла своей партии. Для него стратегическое партнерство между Германией и США не является "безусловной ценностью", которую необходимо отстаивать даже в том случае, если для этого приходится жертвовать германскими интересами.

"Поэтому в том случае, если администрация США попытается при помощи санкций заблокировать работу "Северного потока 2", правительство Шольца отреагирует на это значительно резче, чем это бы сделала Меркель. Скорее всего, Вашингтон учтет это, а потому будет избегать шагов, которые могли бы привести к конфликту с Берлином", — полагает Галкин. В Польше рассказали, как превратят "Северный поток-2" в руины

БЕРЛИН — МОСКВА

Вместе с тем, не стоит ждать от Шольца и каких-то значимых шагов, направленных на внешнеполитическое сближение с Россией. Разногласия между Берлином и Москвой будут сохраняться, и позиция Германии в донбасском конфликте останется неизменной.

"Однако при Шольце внешнеполитические противоречия будут значительно меньше сказываться на развитии экономического сотрудничества", — прогнозирует политический обозреватель.

Всё будет зависеть от состава коалиционного правительства — другое при сложившейся расстановке сил невозможно.

ЕСЛИ ВМЕШАЮТСЯ ЗЕЛЕНЫЕ

"Если будет сформировано "леволиберально-зеленое" правительство (СДПР, Зеленые, Свободная партия), то "Северный поток-2" ожидают тяжёлые времена и работать он начнёт нескоро", — предполагает в свою очередь ведущий научный сотрудник ИНИОН РАН Юрий Коргунюк.

Но вероятность создания таких коалиций ниже, чем воспроизводство коалиции СДПГ — ХДС/ХСС, правда, уже под руководством социал-демократа, а не христианского демократа. В этом случае, по его мнению, некоторые проволочки с проектом тоже не исключены, но они будут не такими затяжными.

Отношения между Германией и Россией в любом случае будут напряженными, поскольку причина этой напряженности лежит вне Германии. Но в случае блокирования СДПГ с "Зелёными" и "Левыми" (или СвДП) они будут более напряженными, чем в случае блокирования с ХДС/ХСС.

"Возможен также вариант, что в блок с "Зелёными" и СвДП вступит не СДПГ, а ХДС/ХСС, но и он не сулит лёгкой жизни ни "Северному потоку-2", ни России в целом. Любая коалиция, включающая "Зеленых", серьезно осложнит перспективы трубопровода", — предупреждает эксперт.

По словам исполнительного директора департамента рынка капиталов ИК "Универ Капитал" Артема Тузова, занятое ХДС/ХСС второе место позволит ей блокировать недружественные действия в адрес “Северного потока-2”, если таковые последуют, и продолжать отстаивать энергетическую независимость Германии.

Таким образом, ожидать резкого изменения отношения Германии к "Северному потоку 2" не стоит. Бьют все рекорды. Европа оказалась на грани газового коллапса

ГЕРМАНИЯ НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

Вне зависимости от создавшегося правительства, газовый кризис в Европе убедил политиков и избирателей в поспешности отказа от ископаемого топлива и темпов начатого энергоперехода. Поэтому вероятность получения разрешений на поставку газа по "Северному потоку-2" в срок весьма высока, говорит аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.

Даже если "зеленые" получат посты министров иностранных дел и энергетики в новом правительстве ФРГ, вряд ли Германия будет тормозить процесс одобрения запуска "Северного потока-2" в условиях рекордно высоких цен на природный газ и приближающейся зимы, считает заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

ФРГ остается основным бенефициаром от запуска трубопровода, поскольку это приведет к "переключению" транзитных потоков на Германию и увеличит доходы от транзита газа в другие страны. Одновременно существенно вырастет ликвидность на площадке немецкого хаба NCG.

"В результате именно на NCG (вместо голландского TTF, теряющего ликвидность из-за падения добычи на Гронингене) будет формироваться цена на газ для всей Северо-Западной Европы", — заключил экономист.