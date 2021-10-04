КИЕВ, 4 окт — ПРАЙМ. Украина должна вернуться к прямым контрактам с "Газпромом" на фоне скачка цен на газ на рынке Европы, заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — за жизнь", депутат Верховной рады Юрий Бойко в ходе согласительного совета лидеров парламентских фракций. Экономист предсказал Украине "газовую инквизицию"

В качестве примера Бойко привел Венгрию, которая, по его словам, за счет прямого контракта защищает свое население от колебаний на европейском рынке.

Напомним, что 27 сентября "Газпром" и венгерская компания MVM CEEnergy Ltd подписали новые контракты на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.