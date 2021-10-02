МОСКВА, 2 окт — ПРАЙМ. Председатель комитета Госдумы по международным делам седьмого созыва Леонид Слуцкий назвал лицемерием возмущение Украины относительно новых договоров Венгрии и "Газпрома" на поставки российского газа. Эксперты подсчитали доходы России от рекордных цен на газ

"Возмущение Украины по вопросу новых контрактов "Газпрома" с Венгрией на поставку газа можно расценить как пример лицемерия", — написал Слуцкий в своем Telegram-канале.

По его мнению, реакция Киева является ярким примером политического двоемыслия.

"Говоря иными словами, на Украине крайне возмутились тем, что больше не смогут получать часть денег за транзит газа из страны, которую на государственном уровне называют оккупантом и агрессором", — подчеркнул Слуцкий.

Политик напомнил, что без соглашения с "Газпромом" Венгрии пришлось бы платить за газ гораздо больше, поэтому сделка с "Газпромом" носит исключительно экономический характер. "Никакой политики, речь о более выгодных условиях, как, к слову, и в случае с "Северным потоком — 2", — добавил парламентарий.

Слуцкий заверил, что Россия продолжит выполнять свои обязательства по поставкам газа, но "не в ущерб собственным интересам".

"Газпром" с 1 октября начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. Компания 27 сентября 2021 года заключила новые контракты с венгерской MVM CEEnergy Ltd на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию. Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.