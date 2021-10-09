КИЕВ, 9 окт — ПРАЙМ. Киев в настоящее время анализирует экономические и оборонные последствия газовой сделки между Венгрией и "Газпромом", заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью сайту "ТСН". По его словам, правительство формирует конкретный план действий. Сербия пытается договориться с "Газпромом" о скидках на газ

"Это был болезненный удар по ряду причин. И мы ответили", — сказал глава МИД Украины.

"Газпром" с 1 октября начал поставки газа в Венгрию из "Турецкого потока" через газотранспортную систему Болгарии и Сербии в рамках новых договоренностей, достигнутых в конце сентября. Компания 27 сентября 2021 года заключила новые контракты с венгерской MVM CEEnergy Ltd на поставку в Венгрию 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение 15 лет. В том числе 3,5 миллиарда кубометров газа в год будут поступать через Сербию и 1 миллиард — через Австрию.

Договоренности вступают в силу с 1 октября и предусматривают возможность изменения условий через 10 лет.