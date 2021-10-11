КИШИНЕВ, 11 окт — ПРАЙМ. Молдавия надеется подписать долгосрочный газовый договор с "Газпромом" на прежних, льготных условиях, заявил вице-премьер республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Додон предсказал Молдавии "энергетический геноцид" этой зимой

"В Санкт-Петербурге я встретился с генеральным директором "Газпром Экспорт" Еленой Бурмистровой, мы обсудили вопрос подписания долгосрочного контракта, на этой неделе мы начнем переговоры с "Газпромом", чтобы составить рабочий план", — заявил Спыну. Он добавил, что надеется встретиться с главой "Газпрома" Алексеем Миллером до конца октября.

По его мнению, нынешняя цена поставок является "нереалистичной", поэтому вице-премьер республики попросил Бурмистрову продлить контракт на условиях 2019 года.

Срок действия прежнего договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Стороны продолжают переговоры о заключении долгосрочной газовой сделки.