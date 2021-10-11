МОСКВА, 11 окт — ПРАЙМ. Молдавия рассматривает альтернативные варианты поставки газа, в частности из Румынии, Украины или ЕС, заявил вице-премьер республики, министр по инфраструктуре Андрей Спыну. Молдавия надеется заключить контракт с "Газпромом" на льготных условиях

В то же время Кишинев надеется заключить долгосрочный контракт с "Газпромом" на льготных условиях, подчеркнул он.

"У правительства есть план для любого развития событий", — отметил Спыну.

Он добавил, что правительство Молдавии также рассматривает использование альтернативных источников энергии, либо (при необходимости) снижение потребления топлива.

Срок действия договора Молдавии и "Газпрома", по которому республика закупала газ по цене в 200 долларов за тысячу кубометров, истек 30 сентября, а 1 октября контракт был продлен на месяц. Однако сейчас Кишинев приобретает "голубое топливо" по договору от 2008 года, поэтому цена поставок выросла до 790 долларов за тот же объем. Цены на газ формируются в зависимости от цен нефти на мировых рынках.

Стороны продолжают переговоры о заключении долгосрочной газовой сделки.