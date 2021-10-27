МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. Заявление главы "Нафтогаза Украины" о готовности к транзиту в Европу 55 миллиардов кубометров газа носит провокационный характер, заявил председатель комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный в ходе онлайн-конференции, посвященной вопросам энергетики. В Берлине увидели новые возможности для ЕС благодаря "Северному потоку-2"

Он отметил, что названный объем транзита равен мощности российского газопровода "Северный поток — 2", и если бы такие заявления были сделаны до принятия решения о строительстве третьей и четвертой ниток трубопровода, РФ могла бы "начать сотрудничать" с Украиной. По словам депутата, "Северный поток — 2" политизируется.

"Эти заявления нельзя рассматривать иначе как провокационные", — сказал Завальный.

"Решение о транзите Украиной в Европу 55 миллиардов газа не будет принято, так как газопровод построен", добавил он.

"Газпром" в сентябре объявил о завершении строительства "Северного потока — 2", а с июня ведется работа над сертификацией оператора газопровода в качестве независимого для начала поставок газа. В Москве отмечали, что договор о транзите газа в Европу через Украину останется в силе на весь период его действия, и даже после его завершения Москва не намерена отказываться от украинского транзита. Киев считает, что этот проект угрожает энергобезопасности Украины и Европы.