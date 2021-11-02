МОСКВА, 2 ноя — ПРАЙМ. Сербия договорилась с партнерами о поставках газа на время ремонта газопровода в Болгарии, сообщил директор компании "Србиягаз" Душан Баятович в эфире телеканала Pink. Просчитались: Польша заплатит России за газ больше, чем отсудила

Запасы газа страны в данный момент составляют 400 миллионов кубических метров, добавил он.

В понедельник Болгария приостановила поставки газа в Румынию, Сербию и Венгрию из-за аварии на линейной части газопровода в Болгарии в районе компрессорной станции "Нова-Провадия". Нехватка газа уже привела к проблемам в сербской газотранспортной системе из-за нарушения гидравлических параметроы в системе.

В связи с приостановкой поставок из Болгарии Сербии пришлось экспортировать 5 миллионов кубометров газа из Венгрии. Кроме того, "Србиягаз" был вынужден воспользоваться запасами газа из подземного газохранилища "Банатски-Двор", чтобы обеспечить постоянное снабжение страны.

По оптимистичному прогнозу Сербия ожидала возобновления поставок к 8.00 мск вторника, но поставки газа из Болгарии утром не возобновились, ремонтные работы продолжаются.

"Мы с партнерами достигли договора, что сегодня и завтра, надеюсь, не потребуется и послезавтра, Сербия будет снабжаться газом", — сказал Баятович.