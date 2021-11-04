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https://1prime.ru/gas/20211104/835134634.html
Реверсные поставки в Польшу по "Ямал-Европе" прекращены
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Реверсная прокачка газа из Германии в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа" в четверг остановилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade. Поставки... ПРАЙМ, 04.11.2021
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 4 ноя — ПРАЙМ. Реверсная прокачка газа из Германии в Польшу по трубопроводу "Ямал-Европа" в четверг остановилась, следует из данных немецкого газотранспортного оператора Gascade.
Поставки прекратились примерно в 10.00 мск, при этом заявки на такую прокачку значительно снизились — до 163,4 тысячи кубометров в час по сравнению с 520 тысячами в среду.
Вместе с тем прямые поставки из польского участка в немецкий по газопроводу "Ямал-Европа", которые остановились в субботу, так и не возобновились.
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