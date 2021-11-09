МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Тариф на газ в Молдавии вырастет в два раза — с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров. Такое решение утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) республики, основываясь на расчетах компании "Молдовагаз". "Газпром" удвоил поставки газа в Германию через "Ямал-Европу"

При расчете тарифа учитывались прогнозируемые цены на газ на ближайшие 14 месяцев, а также расходы на транспортировку и распределение "голубого топлива".

"Национальное агентство по регулированию в энергетике утверждает предварительный тариф, предоставленный по расчетам компанией "Молдовагаз", — заявил в ходе заседания член НАРЭ Марчел Арамэ.

Новый тариф вступит в силу задним числом с 1 ноября. Словакия ожидает увеличения поставок газа транзитом через Украину

Арамэ добавил, что за скорейшее принятие новой ставки выступила национальная комиссия по чрезвычайным ситуациям, которая обязала НАРЭ утвердить тариф до 10 ноября.

Уточняется, что Нацагентство до 30 ноября перепроверит расчеты "Молдовагаза", после чего тариф может быть скорректирован.

Напомним, что 29 ноября Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.