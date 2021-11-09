МОСКВА, 9 ноя — ПРАЙМ. Украина будет не модернизировать свою газотранспортную систему (ГТС), а использовать ее до тех пор, пока эта "ржавая рухлядь" не развалится, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов на форуме "Экологическая повестка государства и бизнеса: на пути к устойчивому развитию".

По его мнению, такая позиция Киева создает риски для безопасности.

"Эта ржавая рухлядь может в любой момент взорваться, и что тогда будет? Ее 40 лет не модернизировали и не будут модернизировать. Вы, что, думаете, Украина гривну вложит, чтобы что-то там делать?", — подчеркнул Иванов.

Кроме того, Иванов отметил тесную взаимосвязь политики и экологии. По словам спецпредставителя президента, российский газопровод "Северный поток-2" резко улучшает экологическую ситуацию в Европе и вносит вклад в в экологическое состояние европейского континента.

"Нет, нам говорят, гоните больше газа через Украину", — отметил он.