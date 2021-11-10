МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Заявка на транзит газа через газотранспортную систему Украины в Словакию по ужгородскому коридору, по которому идет основной объем украинского транзита российского газа, в среду выросла на 8% по сравнению со вторником, до 92,1 миллиона кубометров, следует из данных словацкого оператора ГТС Eustream. Польшу и Украину принесут в жертву. Что сделает Европа ради дешевого газа

Во вторник, 9 ноября, "Газпром" уже увеличивал поставки газа в Словакию на 10 миллионов кубометров, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Общий транзит российского газа через украинскую территорию 9 ноября вырос до 100,2 миллиона кубометров в сутки.

По данным торговой платформы Regional Booking Platform (RBP), компания частично забронировала на среду дополнительные мощности для поставки газа через газотранспортную систему на границе Украины и Словакии.