КИЕВ, 9 ноя — ПРАЙМ. "Газпром" во вторник подал заявку на транзит газа в Европу в объеме 100,2 миллиона кубометров, в частности компания увеличила поставки в Словакию на 10 миллионов кубометров, сообщил украинский оператор газотранспортной системы (ГТС). Цены на газ в Европе падают на фоне роста поставок из России

Ранее словацкий оператор ГТС Eustream заявлял, что транзит газа из Украины в Словакию по ужгородскому коридору во вторник может вырасти на 15%: заявка на прокачку через пограничную станцию "Вельке Капушаны" почти достигла 83 миллионов кубометров, тогда как в понедельник объем составлял 72,1 миллиона кубометров.

"Оператор ГТС Украины" подчеркивает, что увеличенная заявка касается только вторника, 9 ноября, при этом украинский оператор остается открытым для увеличения транзита российского газа в Европу.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко считает, что рост поставок газа "Газпромом" на рынок Европы пока незначительный, но в будущем он может еще продолжиться за счет полной загрузки "Ямал-Европы" и увеличения транзита через Украину сверх тех минимальных объемов, которые прописаны в контракте.

При этом ранее во вторник "Газпром" утвердил и начал релизацию ноябрьского плана закачки газа в пять подземных хранилищ Европы.