КИШИНЕВ, 10 ноя — ПРАЙМ. "Молдовагаз" прогнозирует цену поставок российского газа в республику в декабре и январе на уровне около 430 долларов за тысячу кубометров, заявил глава компании Вадим Чебан.

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"Эти прогнозы легли в основу тарифа, который предварительно утвердило Национальное агентство по регулированию энергетики", — сказал Чебан на брифинге в среду.

Он выразил надежду, что в следующем году динамика цен на мировом рынке улучшится и "Молдовагаз" сможет обратиться к регулятору за снижением тарифа.

Вместе с тем Чебан отметил, что контракт с "Газпромом" позволит республике в следующие 14 месяцев сэкономить около 405 миллионов долларов в сравнении с закупочными ценами на мировом рынке.

"Молдавия добилась самых выгодных условий контракта с "Газпромом", которые возможны в нынешней ситуации", — заявил он.

Глава "Молдовагаза" добавил, что многие сравнивают контрактные цены для Молдавии с условиями "Газпрома" для Венгрии или Болгарии, но это некорректно. Венгрия и Болгария получают газ по "Турецкому потоку", для них действуют другие условия, отметил Чебан.

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Национальное агентство по регулированию энергетики (НАРЭ) Молдавии утвердило поовышение тарифа на газ в республике в два раза — с 235 до 536 долларов за тысячу кубометров. Такое решени было принято на основе расчетов компании "Молдовагаз".

Напомним, что 29 ноября Молдавия и "Газпром" договорились о продлении контракта на поставку газа в республику еще на пять лет. Президент республики Майи Санду сообщила, что Молдавия довольна согласованием и подписанием контракта с "Газпромом". Она отметила, что Кишинев продолжит получать российский газ по цене, которую считает для себя приемлемой.