МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить газовый шантаж Европы и попросил США ввести новые санкции против "Северного потока — 2". На Украине завили, что нашли замену российскому газу

Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса за добавление поправок в закон о расходах на нужды безопасности (NDAA), направленных на противодействие реализации проекта.

"Обращаемся ко всем друзьям Украины и ЕС в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", — написал он на своей странице в Twitter.

Напомним, что в четверг 11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с безопасностью вокруг Украины и "Северный поток 2". Путин высказался об угрозах Минска перекрыть транзит газа в ЕС

Представители украинской стороны высказали свои аргументы по поводу обеспокоенности в связи с реализацией проекта и угроз безопасности всей Европы.

Киев выступает против российского газопровода "Северный поток — 2", поскольку хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию Украины.