2021-11-13T15:42:00+03:00
2021-11-13T15:49:03+03:00
2021-11-13T15:42:00+03:00
2021
https://1prime.ru/gas/20211113/835208308.html
Зеленский попросил США ввести новые санкции против "Северного потока-2"
Газ
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить газовый шантаж Европы и попросил США ввести новые санкции против "Северного потока — 2". Зеленский поблагодарил Палату... ПРАЙМ, 13.11.2021
энергетика, новости, газ, украина, владимир зеленский, россия, северный поток - 2, газопровод, газ, сша
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099172.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099171.jpg
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83309/91/833099159.jpg
https://1prime.ru/gas/20211113/835205864.html
https://1prime.ru/gas/20211113/835206833.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 ноя — ПРАЙМ. Президент Украины Владимир Зеленский призвал прекратить газовый шантаж Европы и попросил США ввести новые санкции против " Северного потока — 2".
Зеленский поблагодарил Палату представителей Конгресса за добавление поправок в закон о расходах на нужды безопасности (NDAA), направленных на противодействие реализации проекта.
"Обращаемся ко всем друзьям Украины и ЕС в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", — написал он на своей странице в Twitter.
Напомним, что в четверг 11 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече в Вашингтоне обсудили с госсекретарем США Энтони Блинкеном ситуацию с безопасностью вокруг Украины и "Северный поток 2".
Представители украинской стороны высказали свои аргументы по поводу
обеспокоенности в связи с реализацией проекта и угроз безопасности всей Европы.
Киев выступает против российского газопровода "Северный поток — 2", поскольку хочет сохранить транзит российского газа в Европу через территорию Украины.