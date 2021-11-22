КИЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. "Северный поток — 2" должен быть подчинен и букве, и духу Третьего энергетического пакета ЕС, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в эфире телеканала "Украина24". Киев заявил, что задержка с запуском "Северного потока-2" — его заслуга

На этом настаивают как Украина, так и ее партнеры в Европе, в том числе Еврокомиссия, уточнил он. "Только тогда "Северный поток — 2" не превратится в северное оружие", — сказал Кулеба.

По словам украинского министра, Москва пытается найти пробелы в европейском законодательстве, чтобы создать преференциальные условия для "Северного потока — 2" на рынке Европы. Кулеба увидел связь между сертификацией российского газопровода и миграционным кризисом на польско-белорусской границе. По его мнению, Россия таким образом хочет "парализовать "нормандский формат" и минский процесс".

Ранее о необходимости соответствия "Северного потока — 2" не только букве, но и сути Третьего энергопакета ЕС заявляли в Польше.

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