КИШИНЕВ, 22 ноя — ПРАЙМ. Глава "Молдовагаз" Вадим Чебан заявил, что компания уже получила уведомление "Газпрома" и работает над проблемой погашения задолженности, возникшей из-за позднего пересмотра тарифа. Цены фьючерсов на газ в Европе к закрытию торгов опустились ниже $1000

Ранее "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.

"Молдовагаз" получила уведомление от "Газпрома", речь идет об оплате потребления за октябрь и половину оплаты за ноябрь. У нас возник особый разрыв, потому что в октябре месяце, в тарифе цена закупки была 150 долларов, а мы закупали по 800 долларов, над этой проблемой сейчас мы работаем", — заявил Чебан порталу Newsmaker.md.

По его словам, сложившаяся ситуация была предусмотрена протоколом, который "Молдовагаз" подписала с "Газпромом".

Тариф на газ в Молдавии был пересмотрен в ноябре, он вырос с 25 до 63 центов. При этом в октябре рядовые потребители платили те же 25 центов, хотя закупочная цена газа выросла в четыре раза Власти республики должны были придумать, как компенсировать эту разницу, чтобы заплатить "Газпрому за газ".

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.