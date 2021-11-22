МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Условия "Газпрома" о прекращении транзита газа в случае невыплаты долга — эффективный способ защиты интересов, заявил РИА Новости заместитель гендиректора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. В Молдавии ответили на претензии "Газпрома"

Ранее 22 ноября "Газпром" уведомил Молдавию, что через 48 часов прекратит поставки ей газа, если не получит приходившийся на сегодня платеж, заявил представитель "Газпрома" Сергей Куприянов. В компании заявили, что крайне разочарованы невыполнением Молдавией обязательств.

"Это, по сути, единственный и самый эффективный способ защиты интересов", — отметил Гривач.

Он напомнил, что Молдавия была "на грани энергетического кризиса перед отопительным сезоном".

"При этом, не думаю, что сейчас речь идёт о больших деньгах в масштабах российского экспорта газа, так как Молдавия — мелкий покупатель", — добавил он.

Власти Молдавии 29 октября договорились с "Газпромом" о продлении контракта на поставку газа в республику в течение пяти лет, при условии 100%-ной оплаты полученного топлива.