МОСКВА, 26 янв — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Европа в январе импортирует рекордные объемы СПГ, в котором некоторые эксперты видят альтернативу российским трубопроводным поставкам. "Прайм" попытался понять, насколько справедлива такая оценка и откуда в страны ЕС идет основной объем сниженного газа. В Германии назвали уровень зависимости от российского газа

ИМПОРТ СПГ В ЕС ДОСТИГ НОВОГО РЕКОРДА

По данным "Европейской газовой инфраструктуры" (Gas Infrastructure Europe) поставки импортного сжиженного природного газа (СПГ) в Европу в январе 2022 года достигнут нового рекордного максимума, превысив 10 млрд кубометров. Суммарный объем регазификации в Европе в середине января достиг рекордных уровней, соглашается S&P Global Platts, оперируя данными Platts Analytics и National Grid. Так, поставки в Бельгию, Францию, Италию, Нидерланды, Польшу, Португалию, Испанию и Великобританию по состоянию на 19 января выросли до 451 млн кубометров. А среднесуточный показатель регазификации СПГ в европейском регионе в целом в период с 1 по 19 января составил 363 млн кубометров. Это на 142% больше, чем за аналогичный период прошлого года (предыдущий рекордный максимум был достигнут в ноябре 2021 года).

Еще в четвертом квартале 2021 года суммарный импорт СПГ в Европу в годовом выражении вырос на 36%, до 39,6 млрд кубометров, отмечает эксперт Института развития технологий ТЭК (ИРТТЭК) Кирилл Родионов. "А это резко контрастировало с первыми тремя кварталами, по итогам которых импорт снизился на 17%, до 77,9 млрд кубометров", — уточняет он.

Еще одним важным фактором специалист считает нивелирование азиатской ценовой премии: в декабре 2021 г. средние спотовые цены на газ в Северо-Восточной Азии составляли $39,4 за млн британских тепловых единиц (БТЕ), а на крупнейшем в Европе хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах — $38,0. На хабе Henry Hub в США этот показатель достиг лишь $3,7 за млн БТЕ.

"Как следствие — не только рост экспорта из США в Европу, но и сокращение поставок в Азии", — рассказывает эксперт.

ЧТО ЖДЕТ ЕВРОПЕЙСКИЙ РЫНОК

Развитие событий в Европе, как полагает Родионов, может стать прологом к стабилизации регионального рынка природного газа, которая, как он ожидает, окончательно произойдет во втором квартале 2022 года, "когда подойдет к концу отопительный сезон, а на настроения инвесторов начнет всерьез влиять возрастающий профицит на нефтяном рынке". СМИ: США провели переговоры с крупными газовыми компаниями

Впрочем, стабилизация не означает резкого удешевления, достаточного для формирования конъюнктуры, комфортной для среднестатистического потребителя энергии в ЕС. Многие специалисты, в том числе в ходе общения с АЭИ "Прайм", указывают на большую вероятность сохранения крайне высоких, пусть и не рекордных, ценовых уровней на европейском рынке в 2022 году. Есть и более экстремальные оценки, согласно которым еще более ускоренный, чем наблюдавшийся с начала нынешней зимы, отбор газа из хранилищ в регионе способен снова "взвинтить" цены до невиданных высот.

Одним из факторов, который мог бы сгладить текущую ситуацию и снизить вероятность удорожания природного газа в Европе до новых рекордных максимумов, действительно являются активные поставки СПГ. Однако не секрет, что стоимость сжиженного газа, зачастую импортируемого в регион по споту, в гораздо более значительной степени отражает спекулятивные настроения на биржевых площадках.

Впрочем, не только они определяют актуальные для ЕС цены на СПГ. Присутствует и фактор более долгосрочных контрактов, которые заранее заключили некоторые европейские потребители.

"Рынок СПГ начинал с долгосрочных договоров и никогда от них не отказывался, — отмечает главный аналитик "Открытие Инвестиции" по нефтегазовому сектору Алексей Кокин. — Вопрос снова в ценообразовании".

Если цены привязаны к нефти, то это, к примеру, продолжение практики, существующей десятилетиями в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), уточняет он. Впрочем, контракт по поставке СПГ легче (дешевле) нарушить, чем по транспортировке трубопроводного газа, указывает специалист. Вторжение. Вытеснит ли американский СПГ "Газпром" из Европы

Эксперты, с которыми общался "Прайм", затруднились оценить долю в общем объеме текущих поставок СПГ того энергоносителя, который заказчики в Европе получают, в рамках согласованных ранее контрактов, то есть по ценам ниже спотовых.

ПОТЕНЦИАЛ РОССИЙСКОГО СПГ

Основные объемы, которые отправляются в Европу из России (к примеру, с Ямала), их поставщик "Новатэк" продает по ценам в разы ниже уровней на ключевом европейском хабе TTF, и даже заметно ниже тех, по которым реализует СПГ "Газпром". "Эти партии, — рассказывает ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков, — приобретают в качестве посредников французская TotalEnergies, китайская CNPC, "Газпром", трейдер Gas Natural Fenosa и "дочка" "Новатэка", которая, в свою очередь, продает их Shell и Gunvor".

Мотивируя свою практику, "Новатэк" ссылается на низкие затраты при добыче, которые позволяют ему работать по такой схеме.

"То есть в основном все упомянутые компании действуют в данном случае в роли посредников, которые уже перепродают полученный СПГ конечным потребителям, — продолжает эксперт. — При этом только в случае с CNPC известно, что приобретенные ею объемы полностью реализуются в Китае, хотя и в данном случае бывают исключения".

Более того, совокупные поставки СПГ с Ямала в рамках контрактов "Новатэка" с вышеупомянутыми заказчиками в 2021 году, судя по данным Международной группы импортеров СПГ (GIIGNL), должны были составить не меньше 12,4 млн т. Посредством несложных расчетов можно определить, что это соответствует почти 560 млрд кубометров сжиженного энергоносителя. Если допустить вероятность, что половина этого объема перепродана по более высоким (но сравнительно более привлекательным) ценам конечным потребителям в Европе, то это весьма существенный для региона показатель.

Таким образом, следует сделать два важных вывода.

Во-первых, в настоящее время существует огромный потенциал для поставок в страны ЕС существенных объемов сжиженного газа из России по привлекательным для потребителей ценам.

Во-вторых, велика вероятность, что уже в разгар энергокризиса, охватившего Европу в прошлом году, в регион поступили значительные объемы СПГ из России, перепроданные такими крупными зарубежными участниками рынка, как TotalEnergies, Shell, Gunvor, Gas Natural Fenosa (не исключая ряд других), а также структурами российского "Газпрома".