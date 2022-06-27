МОСКВА, 27 июн — ПРАЙМ, Андрей Карабьянц. В Германии началась вторая фаза чрезвычайного плана в связи с возможностью полного прекращения поставок газа по газопроводу "Северный поток". Разработанный германским правительством чрезвычайный план состоит из трех фаз. Эксперт оценил эффект от сокращения потребления газа в Германии

Первая фаза обязывает Федеральное сетевое агентство Германии (BNetzA) ежедневно отчитываться о поставках газа и контролировать запасы в подземных хранилищах. Согласно второй стадии потребителям — и населению, и промышленности — рекомендуется снижать потребление газа. Допускается даже его изъятие из подземных хранилищ. Во время третья фазы правительство получает чрезвычайные полномочия и может вмешиваться в деятельность участников рынка для обеспечения энергетической безопасности страны.

ВТОРАЯ ФАЗА НАСТУПИЛА

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек официально сообщил о начале второй фазы и признал, что немцам придется сократить потребление энергоносителей. По мнению германского министра, в этом повинны только "Газпром" и российский президент Владимир Путин. Немецкий регулятор отметил высокий уровень заполненности газохранилищ

Опасения по поводу полного прекращения поставок российского газа в Германию возникли после того, как "Газпром" сообщил германским партнерам о предстоящем плановом ремонте "Северного потока". В Берлине полагают, что российская компания использует плановый ремонт, как предлог для полного прекращения поставок российского газа Германию. "Северный поток" мощностью 55 млрд куб. м/г — основной канал поставок газа из России в Германию и другие европейские страны. Объем прокачки газа по "Северному потоку" часто превышал его установленную мощность.

По техническим причинам с 16 июня прокачка по "Северному потоку" снизилась до 40% от установленной мощности. Одна из турбин, используемых для прокачки газа по трубопроводу, была отправлена в Канаду для проведения ремонтных работ. После введения коллективным Западом санкций против Москвы канадские власти запретили возвращать турбину в Россию.

В Берлин известно, что "Газпром" не может получить из Канады необходимое оборудование, но обвиняет российскую компанию и президента Владимира Путина в преднамеренном сокращении поставок по "Северному потоку".

Ранее после остановки "Северного потока" для проведения ремонтных работ "Газпром" увеличивал поставки по другим экспортным маршрутам — газопроводу Ямал — Европа и через Украину.

"Газпром" не использует газопровод Ямал — Европа из-за враждебной антироссийской политики Польши. В связи с проведением специальной операции транзит российского газа через Украину сократился с 109 млн куб. м/сут. до 42 млн куб. м.

УГРОЗА РЕЦЕССИИ

"Существуют опасения, что это не будет сделано в этом году. Они уже сократили прокачку по "Северному потоку" на 60% и не компенсировали это сокращение увеличением поставок по другим газопроводом", — сообщил Карстен Ролле, глава департамента энергетики и политики в области климата ВDI (Германской промышленной федерации) в интервью изданию Financial Times. В Германии допустили прекращение поставок газа по "Северному потоку"

В BDI уверены, что в случае полного прекращения поставок российского газа уже в этом году наступит рецессия в Германии.

После сокращения поставок из России газ в Европе значительно подорожал. Фьючерс на газ с поставкой на хабе TTF превысил $1400/тыс. куб. м. Кроме того, поставлена под угрозу подготовка к следующему отопительному сезону — резко замедлилась закачка газа в подземные хранилища Германии и других европейских стран.

Уже сейчас германские власти призывают население экономить электроэнергию. Берлин намерен увеличить использование угля для генерации электроэнергии, несмотря на планы полного отказа от этого вида ископаемого топлива. Кроме того, предлагается перенести на более поздний срок окончательное закрытие АЭС. В соответствии с германским законодательством до конца 2022 года в стране должны быть закрыты все АЭС.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЙ ПЛАН

Канцлер Германии Олаф Шольц после встречи глав ЕС сообщил, что чрезвычайный план был разработан до начала специальной операции по денацификации Украины. Spiegel: Германия планирует национализировать часть "Северного потока — 2"

"Я уверен, абсолютно разумным было то, что в конце прошлого года мы начали обсуждать обеспечение энергобезопасности", — сказал Шольц, отметив, что страна была хорошо подготовлена, когда спецоперация началась.

Германский канцлер также не верит, что поставки российского газа сократились по техническим причинам.

"Никто из нас не считает, что сокращение поставок газа произошло по техническим причинам, о которых говорит российский поставщик. Мы все готовимся к принятию необходимых мер", — заявил Шольц.

BNetzA ожидает, что 11 июля "Северный поток" будет остановлен для проведения ремонтных работ, которые продлятся две недели. Если работы затянутся, то в Германии будет объявлена третья фаза чрезвычайного плана. Но чрезвычайных мер можно избежать. Для этого Берлин должен дать разрешение на запуск "Северного потока-2". Строительство этого газопровода завершилось в прошлом году, он заполнен техническим газом и полностью готов к началу поставок газа из России в объеме 55 млрд куб. м/г.