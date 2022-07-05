МОСКВА, 5 июля — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Удорожание природного газа в Европе до беспрецедентных для летнего сезона уровней снова поставило вопрос об адекватности той линии, которую выбрала объединенная Европа в отношении поставок чрезвычайно важного для региона топлива. Джонсон призвал ОПЕК+ увеличить добычу нефти для борьбы с ростом цен

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Цена на природный газ в Европе на ключевом хабе Title Transfer Facility (TTF) в Нидерландах впервые с начала марта превысила уровень, который соответствует 1800 долларам за тысячу кубометров. Для лета это беспрецедентно дорого, то есть речь идет об историческом сезонном максимуме цен для европейского рынка. Удорожание началось накануне, когда ключевая для европейского рынка спотовая котировка, которая в текущем году выросла более чем вдвое, повысилась еще на 10%. Это стало реакцией на запланированные в Норвегии забастовки в отрасли, способные усугубить ситуацию на региональном рынке, и без того сложную из-за сокращения поставок из России.

Забастовки, которые начнутся сегодня, 5 июля, способны привести к сокращению ежесуточного экспорта норвежского газа примерно на 13%, сообщает Bloomberg со ссылкой на отраслевые источники.

Напомним: в первой декаде июня стало известно о выходе из строя на продолжительное время завода Freeport LNG в Техасе — одного из крупнейших в США терминалов по экспорту сжиженного природного газа (СПГ), объемы с которого поступали преимущественно в Европу. А в середине месяца под угрозой оказалась существенная доля поставок российского газа в Германию по маршруту "Северный поток".

Кроме того, 4 июля официальный представитель "Газпрома" заявил, что компания предлагает распространить успешно внедренную схему оплаты представителями недружественных стран трубопроводных объемов энергоносителя (включающую конвертацию внесенных денежных средств в рубли) на СПГ, экспортируемый из России. Не исключено, что и этот эпизод произвел определенное впечатление на европейский рынок, предельно чутко воспринимающий любые сигналы, которые посылает российский концерн.

ЧТО ДАЛЬШЕ

Последствия этих событий ощутимы для экономики Европы и наносят ущерб целым отраслям, предприятия которых не могут перенести увеличение затрат на подорожавшее топливо на конечных потребителей, сетует Bloomberg. Прощай, "Газпром". Сколько газа будет у Евросоюза к началу зимы

Крупнейшим отраслям наиболее энергоемкой европейской экономики, Германии, грозит ни много ни мало крах из-за перебоев в поставках природного газа, предупредила глава Федерации профсоюзов Германии (DGB) Ясмин Фахими в интервью газете Bild am Sonntag. Ведь энергетический кризис уже привел к рекордно высокой инфляции и может вызвать социальные волнения, указала она. Высокопоставленному профсоюзному лидеру страны предстоит донести свою точку зрения до канцлера Олафа Шольца в ходе сложных переговоров, начало которых было намечено на 4 июля.

Промышленный сектор Германии, на долю которого приходится 35-40% общего спроса на газ в стране, выглядит особенно уязвимым перед вероятной полной остановкой экспорта из России, предупреждает Bloomberg. И хотя есть возможности для частичного перевода немецких электростанций на другие виды топлива, в случае полного прекращения российских поставок в Германию в августе спрос на "голубое топливо" сократится на 20-25 млрд кубометров.

С текущими ценами на природный газ "нет сомнений, что мы вошли в зону разрушения спроса", — заявил глава профильного отдела Saxo Bank Оле Хансен. Именно в этом специалист видит слабую надежду на исправление ситуации.

Однако перед континентальной Европой в текущем году стоит амбициозная задача — пополнить подземные хранилища газа (ПХГ) к 1 ноября в среднем как минимум до уровня 80% с целью комфортного прохождения отопительного сезона. И каким образом страны ЕС будут решать эту задачу в условиях вынужденного или искусственно сдерживаемого ослабления спроса, европейские эксперты умалчивают.

При этом ключ к решению проблемы обеспечения Германии и Европы в целом необходимыми объемами природного газа по приемлемым ценам лежит на поверхности, неоднократно указывали российские специалисты. А если выражаться конкретнее — он лежит на дне Балтийского моря и называется "Северный поток — 2". Именно использование этого трубопровода, построенного, но так и не введенного в эксплуатацию по сугубо политическим мотивам, мог бы разрешить возникшую ситуацию. Но для этого требуется политическая воля конкретных европейских лидеров, в первую очередь — находящихся в Берлине. И Европе остается только ждать появления хотя бы слабых признаков наличия такой воли.