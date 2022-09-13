МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал заявление молдавского президента Майи Санду о непомерно высоких ценах на российский газ. Об этом он написал у себя в Telegram-канале. Додон заявил, что для жителей Молдавии наступили худшие времена

Ранее президент Молдавии во время телевизионного эфира отметила, что Кишинев каждый месяц ведет переговоры с российским экспортером газа "Газпром" по вопросу ценообразования на энергетическом рынке: высокие спотовые цены привели к тому, что страна не может платить за импорт "голубого топлива".

"Не может Санду платить — пусть (российский — прим. ред.) газ не покупает. Пусть лучше закупает сжижженые "молекулы свободы" у США или попросит газ за бесценок у родной Румынии", — пишет Пушков.

Молдавия на фоне высоких цен на газ оказалась в ситуации энергетического и экономического кризиса. Политики в столице республики работают над тем, чтобы обеспечить население дровами, углем и мазутом.

Компании "Газпром" и "Молдовагаз" в октябре 2021 года, после длительных переговоров, сумели договориться и продлить договор на поставку газа на следующие пять лет. Стороны согласовали формулу цены, которая учитывает коньюнктуру европейского спотового (краткосрочного) рынка. Тогда власти Молдавии рассчитывали, что это позволит сэкономить при покупке сырья, но ситуация резко изменилась и именно привязка к споту увеличила платежи для конечных потребителей в несколько раз.