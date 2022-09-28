МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Евросоюз заинтересован в любом расследовании инцидентов на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2", заявил в среду утром глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, последняя информация по утечкам из трубопроводов указывает на преднамеренные действия: происшествия не случайны. "Беспрецедентные повреждения": что случилось с "Северными потоками"

В понедельник оператор готового к эксплуатации "Северного потока — 2" компания Nord Stream 2 AG сообщила, что на одной из ниток трубопровода, который после постройки был заполнен техническим газом, произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм. Происшествие сопровождалось резким падением давления. Причины случившегося неизвестны, идет расследование, уточнял оператор. Позднее оператор "Северного потока" сообщил о снижении давления на обеих нитках. Причины также неизвестны, отмечали в Nord Stream AG.

"ЕС глубоко обеспокоен повреждением "Северных потоков" 1 и 2… Вопросы безопасности и окружающей среды имеют наивысший приоритет. Эти инциденты не случайны и затрагивают всех нас", — говорится в заявлении Борреля и отмечается, что "вся имеющаяся информация указывает на то, что эти утечки являются результатом преднамеренных действий". "Мы поддержим любое расследование, направленное на получение полной ясности в том, что произошло и почему, и предпримем дальнейшие шаги для повышения собственной устойчивости в области энергетической безопасности", — добавил глава европейской дипломатии.

Ситуация с "Северными потоками" активно обсуждается и зарубежными средствами массовой информации, и комментируется политическими деятелями.

Европейские лидеры заявили, что наиболее вероятной причиной утечек стали диверсии, пишет Guardian. В частности, об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, которая пригрозила решительным ответом на "преднамеренное нарушение" европейской энергетической инфраструктуры.

В среду замглавы МИД РФ Александр Грушко заявил, что Москва готова рассмотреть запросы о совместном расследовании причин аварии на "Северных потоках", если они поступят со стороны европейских стран, но пока их не было.

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

В Германии и Дании также рассматривают версию об утечках на "Северном потоке" и "Северном потоке — 2" по причине диверсии. В частности, как рассказал на условиях анонимности представитель служб безопасности Германии, "доказательства указывают на то, что это была скорее силовая акция, нежели техническая проблема".

В шведском сейсмоцентре считают, что в районе утечек газа с "Северных потоков" в понедельник были зарегистрированы мощные подводные взрывы. Полиция Швеции начала расследование о возможной диверсии после ЧП на "Северном потоке".

Морское управление Швеции в связи с ЧП на "Северном потоке" рекомендовало судам обходить район утечки газа в Балтийском море на расстоянии не менее пяти морских миль (около 9 километров).

В ЭПИЦЕНТРЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БИТВЫ

По мнению авторов американского издания Wall Street Journal, трубопроводы для экспорта из России в страны ЕС "голубого топлива" оказались в центре "экономической войны". У Европы не осталось другого выхода, как отменить антироссийские санкции

Сейчас по "Северному потоку" и "Северному потоку — 2" газ не экспортируется, однако до ЧП они оставались заполнены газом. Поставки по первому трубопроводу были приостановлены с конца августа из-за проблем с ремонтом турбин Siemens, вызванных санкциями Запада. Сертификация второго была приостановлена Германией после окончания строительства и полной готовности к его эксплуатации.

Не смотря на это, ситуация с "потоками" ставит под угрозу дальнейшее обеспечение Европы. На европейских биржах цены вновь пошли вверх и на утро среды, 28 сентября, превышают отметку в две тысячи долларов за тысячу кубов.

Кроме того, ситуация ставит под угрозу европейскую промышленность. И раньше звучали заявления о том, что европейские промышленные гиганты намерены переводить свое производство за океан — в США — из-за дефицита энергоносителей и двузначной инфляции. Сейчас же, когда и будущее обеспечение стран ЕС углеводородами неясно — тренд на перенос производства в третьи страны только ускорится.

Как пишет немецкое издание Welt со ссылкой на источники, ни в Германии, ни в странах-партнерах ФРГ" никто не верит в случайное нагромождение несчастных случаев на трубопроводах и склоняются к диверсии. Politico пишет, что эти события переводят энергетический кризис в Европе в новую опасную фазу.

Журнал Spiegel во вторник напоминал, что Белый дом еще несколько недель назад предупреждал власти ФРГ о готовящихся атаках на газопроводы "Северный поток" и "Северный поток 2".

СТРАННАЯ РАДОСТЬ ЕВРОПЕЙСКИХ ПОЛИТИКОВ

Во вторник экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в своих социальных сетях выразил радость по поводу случившегося, написав "Спасибо, США", не уточняя, что именно он имел в виду. Позднее он опубликовал в своем профиле цитату президента США Джо Байдена, который угрожал уничтожить трубопровод "Северный поток — 2".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что этот пост — по сути благодарность Вашингтону от жителя Европы за диверсию.

"Сикорский, гражданин страны ЕС, депутат Европейского парламента, который раньше занимал официальный пост министра иностранных дел Польши, поблагодарил США за диверсию… За разрушение гражданской инфраструктуры на территории стран ЕС… Человек сам обличил себя как евроненавистник", — отметила представитель внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik и добавила, что Москва ждет реакции ЕС на слова польского политика.

Во Франции лидер фракции крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен заявила о необходимости международного расследования утечки газа на трубопроводах. "В то время, как происходят диверсии, есть люди, которые на самом деле хотят усугубить ситуацию, подтолкнуть к войне. Это крайне тревожно. Нужно, чтобы международные организации, чьей работой это является, установили, кто ответственен за этот акт диверсии", — отметила Ле Пен.

Официальные представители США, комментируя ситуацию вокруг ЧП заявили, что Вашингтон готов оказать содействие странам Европы в поставках дефицитного энергоресурса.