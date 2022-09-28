МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Инциденты с утечкой газа из трубопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут привести к незначительному ущербу морской среде, но говорить об экологической катастрофе нельзя, заявил РИА Новости бывший глава Центра "Антистихия" МЧС России, профессор, доктор физико-математических наук Владислав Болов. МИД заявил, что Россия готова к совместному расследованию утечки газа

По словам Болова, в Балтийском море обитает масса привычных нам рыб: лосось, треска, угорь. Несмотря на то, что радиус выхода газа из-под воды кажется большим, тяжкими последствиями для экологии инциденты не грозят. Связано это, в частности, с тем, что газопроводы перед ЧП работали "на минимуме".

"Те живые организмы, которые попали в зону выброса газа, наверное, могли погибнуть, но применять термин экологическая катастрофа, на мой взгляд, нельзя. Сам газ не будет распространяться по морю — да, он выйдет наружу, принесет какой-то вред, но слово катастрофа здесь не применимо", — отметил собеседник агентства.

Несмотря на всю серьезность аварии, вопрос о "гибели части всего живого в Балтике" не стоит, добавил Болов.

Заслуженный спасатель России, бывший руководитель Российского центра подготовки спасателей Александр Гофштейн в разговоре с РИА Новости поддержал позицию коллеги.

"В случае аварии на нефтепроводах — да, там страшный ущерб, но газ… ущерб для экологии в этом случае будет несущественным", — пояснил он.

В понедельник Nord Stream 2 AG сообщил, что на одной из ниток "Северного потока — 2" (после постройки был заполнен техническим газом) произошло ЧП в водах Дании рядом с островом Борнхольм, сопровождавшееся резким падением давления. Причины неизвестны, идет расследование, уточняла компания. Затем о снижении давления на обеих нитках сообщил Nord Stream AG, оператор "Северного потока". Причины также неизвестны.