МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил мнение, что ФРГ необходимо восстановить поставки российского трубопроводного газа, пишет издание Spiegel. Телеканал N-TV: Евросоюзу "гарантирован провал"

По мнению политика, это будет возможно только в случае восстановления российских трубопроводов "Северный поток".

"Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только с функционирующими трубопроводами", — ответил немецкий политик на вопрос о том, ожидает ли он ремонта труб после диверсии в Балтийском море в сентябре этого года.

Кречмер отметил, что Германия сможет использовать газ только по окончании кризиса. Но для этого приступить к ремонту "Северного потока" и "Северного потока — 2" необходимо уже сейчас.

Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что запуск неповрежденной нитки российского газопровода "Северный поток — 2" зависит только от Европы. Однако, по словам парламентария, предпосылок для этого пока нет.

Германия как европейская страна с самой мощной экономикой региона после начала спецоперации на Украине ввела ограничения на импорт российских энергоресурсов, выбрав курс на расширение использования СПГ.