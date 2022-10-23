Премьер Саксонии заявил о необходимости восстановления "Северных потоков"
Премьер Саксонии заявил о необходимости для Германии восстановления "Северных потоков"
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МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Премьер-министр немецкой федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер выразил мнение, что ФРГ необходимо восстановить поставки российского трубопроводного газа, пишет издание Spiegel.
По мнению политика, это будет возможно только в случае восстановления российских трубопроводов "Северный поток".
"Нам понадобится трубопроводный газ, и это возможно только с функционирующими трубопроводами", — ответил немецкий политик на вопрос о том, ожидает ли он ремонта труб после диверсии в Балтийском море в сентябре этого года.
Кречмер отметил, что Германия сможет использовать газ только по окончании кризиса. Но для этого приступить к ремонту "Северного потока" и "Северного потока — 2" необходимо уже сейчас.
Ранее глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что запуск неповрежденной нитки российского газопровода "Северный поток — 2" зависит только от Европы. Однако, по словам парламентария, предпосылок для этого пока нет.
Германия как европейская страна с самой мощной экономикой региона после начала спецоперации на Украине ввела ограничения на импорт российских энергоресурсов, выбрав курс на расширение использования СПГ.
https://1prime.ru/gas/20221023/838556007.html
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