"Роснефть" ввела в эксплуатацию газовый проект "Харампур"
МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. РОСНЕФТЬ В СЕНТЯБРЕ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРУПНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ХАРАМПУР — СЕЧИН
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https://1prime.ru/gas/20221027/838605055.html
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МОСКВА, 27 окт — ПРАЙМ. РОСНЕФТЬ В СЕНТЯБРЕ ВВЕЛА В ЭКСПЛУАТАЦИЮ КРУПНЫЙ ГАЗОВЫЙ ПРОЕКТ ХАРАМПУР — СЕЧИН
Новость дополняется
https://1prime.ru/gas/20221027/838605055.html
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