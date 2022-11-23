МОСКВА, 23 ноя — ПРАЙМ. Доверие к институту власти Евросоюза оказалось под угрозой из-за предложенного потолка цен на газ, пишет Financial Times. Эксперты, опрошенные изданием, считают, что даже в случае развития экстремального сценария с ценами на "голубое топливо" предложенный Еврокомиссией "потолок" не сможет стать экстремальным инструментом.При этом позиция Москвы остается неизменной: любые ограничения цен являются нарушением контрактов. Эксперт призвал заложить безубыточность в расчеты потолка цен на нефть

ЕК выступило с предложением установить планку цен на газ на уровне отметке в 275 евро за мегаватт-час (порядка трех тысяч долларов за тысячу кубов газа). Однако это предложение вряд ли будет утверждено ЕС, потому что этим решением недовольны даже в тех странах региона, где поддерживают ограничение стоимости топлива.

Как рассказали Financial Times на праывах анонимности несколько европейских дипломатов, потолок цен на газ выше отметки в 250 евро за мегаватт-час является только еще одним способом "убить ограничение".

"Это шутка. <…> Это предложение, которое никому не принесет ничего полезного даже при экстремальном сценарии, наблюдавшемся в августе. Это не ограничение", — прокомментировала этот вариант ограничения ЕК старший научный сотрудник брюссельского аналитического центра Bruegel Симона Тальяпетра. По ее мнению, эта инициатива может подорвать доверие европейцев к властям в вопросе урегулирования энергетического кризиса.

Европейская энергетическая биржа ICE выступает против любого ценового предела. Эта позиция связана с тем, что такого рода потолки "приведут к значительному увеличению маржи, что может дестабилизировать рынок".

Если исходить из предложения ЕК, потолок цен на газ будет работать в случае, если фьючерсы на голландской виртуальной торговой площадке торгов газом Title Transfer Facility будут стоить выше этого уровня в течение двух недель. При этом разрыв между ценами на TTF и на СПГ превышает 58 евро (616 долларов за 1 тыс. куб. м.) дольше десяти торговых дней.

В свою очередь агентство Bloomberg обращает внимание на тот факт, что уровень потолка цен на газ, предложенный в Европе, значительно превышает текущие цены на топливо: 120 евро за или 1,3 тысячи долларов за 1 тысячу кубов. При этом "потолок" ниже пика цен, которые наблюдались этим летом.