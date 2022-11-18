МОСКВА, 16 ноя — ПРАЙМ, Олег Кривошапов. Механизм ограничения цен на нефть из России, инициированный Соединенными Штатами, должен начать действовать 5 декабря. Однако уже сейчас опасения относительно возможных негативных последствий этого шага для всего мирового рынка возникают не только у российских экспертов. "Прайм" задался вопросом, чего именно следует бояться в этой связи глобальной экономике. "Там что-то ищут". "Северный поток" могут вернуть лишь в одном случае

ПРИДУМАЛИ И ИСПУГАЛИСЬ

Предстоящее установление рядом западных стран ограничения цен на российскую нефть уже вызывает озабоченность в мире, в том числе, у западных наблюдателей. "На карту поставлено гораздо больше, чем экономика", — утверждает колумнист Bloomberg Тайлер Коуэн.

Тщательно отлаженный контроль в данном случае замышляется как инструмент перераспределения доходов в пользу покупателей. Правоприменение планируется осуществлять через морские услуги, например, страхование транспортных судов. Страны "Большой семерки" (G7) и Австралия не позволят своим компаниям предоставлять эти услуги, если такая практика не будет способствовать соблюдению ограничения. В настоящее время многие из этих услуг предоставляются через западные страны, в частности, Великобританию.

Одну из проблем автор видит в правильном выборе фиксированного предела. Поскольку речь не идет о некоторой процентной скидке к мировым эталонам, по мере изменения цен на мировом рынке возникнет необходимость корректировки "потолка", причем оперативного. Автор задается вопросом, возможно ли это, если на согласование самой идеи предельной стоимости ушли месяцы. И ситуация усугубится, если антироссийская коалиция расколется или если промедлит бюрократия.

Если "потолок" окажется слишком низким, то российская нефть вообще может исчезнуть с мировых рынков, допускает Коуэн. И значительно усугубить уже достаточно сильный глобальный экономический спад. Не исключены также другие вероятные сценарии на нефтяном рынке.

РИСКУЮТ, НО НЕ ПЬЮТ ШАМПАНСКОЕ

Однако далеко не факт, что все эти риски оправданы, и санкции достигнут желаемой их авторами цели. Хотя уместнее называть их рестрикциями, ведь санкции — это меры, которые вводит ООН, считает главный научный сотрудник Института проблем нефти и газа РАН Алексей Мастепанов. При этом действия западной коалиции конфликтуют с интересами большинства участников мирового рынка, а не только с российскими, уверен он.

Чтобы действовать, механизм должен распространяться на все компании, так или иначе связанные с мировым рынком нефти. Их нужно заставлять следовать рестрикциям и эффективно контролировать следование ограничениям. "Они (G7 и Австралия — прим. ред.) взяли на вооружение самое примитивное, что было в советской административно-командной экономике, — говорит специалист. — В закрытой системе это работало бы. Но "семерка" при всем ее могуществе весь мир все равно не покрывает".

С одной стороны, не ясно, как будет работать новый механизм, если он не распространяется на всех. С другой, все страны-экспортеры нефти оказываются в зоне риска, добавил эксперт.

"Ситуация абсурдная", — соглашается генеральный директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов. —Механизм ограничений, который должен вступить в силу с 5 декабря, призван задействовать восьмой пакет санкций, запрещающий европейским участникам рынка, включая судовладельцев, работать с российской нефтью при перевалке в третьи страны, если не применяется "прайс кэп", напоминает он. "Дали заднюю"? В США пересмотрели хитрый план по российской нефти

"Но сам механизм нигде не прописан! — восклицает эксперт. — Неизвестна до сих пор даже предельная цена. Но если сегодня танкер загрузить в Усть-Луге или в Мурманске, то к 5 декабря он через Суэц ни до Сингапура, ни до Китая доехать не успеет. То есть в этом плане вопросов очень много".

Специалист допускает, что одной из целей была именно попытка создать ситуацию некой токсичности вокруг российской нефти — расчет на то, что многие компании просто предпочтут не связываться с ней.

НЕДОЛГО И ДОРОГО

"Я не ожидаю, что ценовой потолок будет действовать в течение какого-либо значительного периода времени, — делится старший аналитик "БКС Мир инвестиций" Рональд Смит. — И это не будет стоить дешево для тех, кто его внедряет. Наше базовое предположение заключается в том, что, по крайней мере, на начальном этапе эмбарго приведет к падению экспорта российской нефти и добычи более чем на 1 миллион баррелей в сутки, поскольку полное эмбарго и потолок цен вызовут дефицит судоходства. Ведь потоки нефти будут перенаправлены из Европы в Азию, Африку и другие регионы".

Это, в свою очередь, приведет к заметному росту мировых цен на нефть и вполне может привести к нехватке "черного золота" в самой Европе, допускает эксперт. Между тем скидка на сырье марки Urals к эталонному Brent, вероятно, снова увеличится. "Возможно, даже вернется к дисконту в 40 долларов, наблюдавшемуся с весны до начала лета, — не исключает Смит. — Однако по мере приближения 2023 года, как мы ожидаем, это постепенно изменится, поскольку нефтяные рынки адаптируют торговые маршруты, чтобы справиться с перебоями в поставках из России".

Усилия западного блока по ограничению цен на российскую нефть рискуют разделить мировой рынок на официальную и существенную теневую части, резюмирует Мастепанов. "Это чревато большей непрозрачностью, усилением волатильности цен и, соответственно, частыми резкими удорожаниями, прогнозировать которые будет гораздо сложнее", — подводит итог академик.