МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Стоимость газа в Европе достигла запредельных уровней, при этом партнеры России получают топливо со значительными скидками, что позволяет им контролировать ситуацию в экономике, заявил президент Владимир Путин по итогам саммита ЕАЭС. Путин рассказал о разнице в тарифах на энергоносители в Европе и ЕАЭС

"Если в Европе цены на тот же газ зашкаливают… 1700 уже позавчера было", — отметил глава государства в ходе пресс-конференции.

Путин отметил, что стоимость российского газа для ряда стран ниже более чем в десять раз, это стабилизирует их экономику и дает делает возможным построение прогнозов.

Президент также заявил, что в ближайшие два года в ЕАЭС должен сформироваться единый газовый рынок. Путин призвал выстроить план работы по этому направлению, в том числе в области налогов. По его словам, данный вопрос удалось "хорошо" обсудить в ходе саммита ЕАЭС, который состоялся в пятницу.