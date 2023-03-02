МОСКВА, 2 мар — ПРАЙМ. Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила посла Германии в России Гезу Андреаса фон Гайра в уходе от ответа на вопрос о взрывах на газопроводах "Северный поток". В США раскрыли правду о роли Белого дома во взрывах на "Северных потоках"

Ранее посол Германии фон Гайр объяснил РБК отсутствие комментариев о виновных в подрыве "Северного потока" и "Северного потока 2" тем, что расследование еще не завершено.

"Как интересно получается: по делу Навального посол фон Гайр имел и доказательства, и обвинения буквально сразу, и за все эти годы так и не передал ни одного субстантивного ответа на вопросы России из Берлина. А по "Северным потокам" спустя целых полгода — молчок. И публично уходит от ответа, и забывает сказать, что к расследованию Россию не допустили", — написала Захарова в своем телеграм-канале.

Также Захарова отметила, что посольство Германии 9 сентября 2020 года опубликовало пресс-релиз, в котором содержались обвинения в адрес России после госпитализации Навального. Однако на запросы со стороны России об обстоятельствах произошедшего диппредставительство Германии так и не ответило.

"А сейчас что помешало тому же самому послу фон Гайру однозначно оценить теракт, совершенный, между прочим, в зоне ответственности военного блока, отвечающего за безопасность, в который входит и его страна? На этот раз он ухватился за расследование как за повод избежать неудобного разговора об очевидном", — написала официальный представитель МИД России.

В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу — "Северном потоке" и "Северном потоке 2" — произошли взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Президент РФ Владимир Путин 31 октября сообщал, что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва и глава компании Алексей Миллер доложил ему об обследовании. Путин заявил, что взрыв на газопроводе — очевидный теракт.

Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш 8 февраля опубликовал свое расследование взрывов на "Северных потоках", в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение о проведении операции принимал президент США Джо Байден по итогам девяти месяцев обсуждений с представителями администрации, занимающимися вопросами нацбезопасности. Позже Пентагон заявил РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов в прошлом году.