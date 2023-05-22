МОСКВА, 22 мая — ПРАЙМ. К подрыву газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2" могут быть причастны по меньшей мере двое украинцев, пишет газета Suddeutsche Zeitung. СМИ: толчки неизвестного происхождения зафиксировали у острова Борнхольм

Согласно расследованию, которое было проведено изданием, а также другими СМИ, следователи в ФРГ вышли на предполагаемое туристическое агентство Feeria Lwowa, находящееся в Польше. Это агентство арендовало судно "Андромеда", на котором подозреваемые в подрыве якобы направлялись к газопроводам.

Как отмечается, фирма была основана в 2016 году и зарегистрирована двумя гражданами Украины.

Взрывы произошли 26 сентября 2022 года сразу на двух российских газопроводах — "Северный поток" и "Северный поток — 2". ФРГ, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии, Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте терроризма. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG заявлял, что ЧП на газопроводах беспрецедентны и сроки ремонта оценить невозможно.