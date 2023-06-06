БЕЛОКАМЕНКА (Мурманская область), 6 июн — ПРАЙМ. Мощность нового мурманского СПГ-завода "Новатэка" может составить 20,4 миллиона тонн, первую из трех линий планируется запустить в 2027 году, вторую – в 2029 году, сообщил глава "Новатэка" Леонид Михельсон во время рабочей поездки в Мурманскую область в Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС). Глава "Новатэка" призвал упростить порядок получения права на экспорт СПГ

"Новатэк" планирует построить в Мурманской области завод по производству сжиженного природного газа мощностью 20,4 миллиона тонн в год, сообщила в прошлый вторник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники, знакомые с параметрами проекта.

"Мы прорабатываем возможность реализации следующего проекта здесь, в Мурманске… Здесь можно разместить три линии по 6,8 миллиона тонн, две из которых планируем ввести уже в 2027 и 2029 году", – сказал Михельсон.

В регионе значительный профицит генерации — порядка 1 ГВт, в основном на Кольской АЭС, и мощности можно задействовать для проекта, отметил глава "Новатэка". Главное — незамерзающая акватория позволит обеспечивать вывоз продукции танкерами без ледового класса, подчеркнул он.

"Обсудили поставки электроэнергии с "Росатомом" и "Россетями" – они приветствуют дополнительную загрузку имеющихся невостребованных мощностей", – добавил Михельсон, уточнив, что будущие поставки для принятия инвестрешения оформляются юридически.

"Также для принятия инвестрешения требуется строительство протяженного газопровода Волхов–Мурманск, порядка 1300 километров, который будет обеспечивать проект ресурсами. Его строительство будет осуществляться в рамках проекта "Новатэка", – также отметил Михельсон.

Объем производства СПГ в России в 2022 году, по данным Росстата, составил 32,5 миллиона тонн. Минэнерго РФ рассчитывает к 2035 году достичь показателя 80-120 миллионов тонн.