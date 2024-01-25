МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Италия и Бельгия являются основными покупателями сжиженного природного газа (СПГ) из Катара в Европе — за 11 месяцев прошлого года на них пришлось почти 70% всего катарского экспорта в денежном выражении, выяснило РИА Новости, изучив открытые статистические данные. QatarEnergy подтвердила задержку отдельных поставок СПГ

Ранее в январе агентство Рейтер со ссылкой на источники сообщило, что катарская государственная компания QatarEnergy приостанавливает перевозки СПГ через Красное море для оценки рисков в области безопасности. Это происходит на фоне обострения конфликтов в регионе. Позднее компания подтвердила РИА Новости только задержку поставок некоторых партий СПГ из-за использования альтернативных маршрутов.

Больнее всего ситуация в регионе может ударить по Италии: в среднем она покупает СПГ у Катара на 224,3 миллиона евро ежемесячно. Почти сопоставимые объемы закупок у Бельгии: каждый месяц она приобретает газа на 210,2 миллиона евро. На третьем месте, с более скромными объемами, — соседние Нидерланды (100,9 миллиона евро).

Активно газом Катар торгует с еще двумя крупными европейскими экономиками: Франция ежемесячно закупает СПГ на 81,7 миллиона евро, а Испания — на 30,5 миллиона евро.