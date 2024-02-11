МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Предпринимаемы Евросоюзом попытки ограничить закупки российского сжиженного природного газа (СПГ) станут причиной резкого скачка цен, что для Брюсселя равносильно "выстрелу себе в ногу", заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Миллиардеры нажали на Байдена: Европа перейдет на российский СПГ

"Все эти потуги равносильны "выстрелу себе в ногу". Отказ от полноценного сотрудничества с Россией в энергетической сфере негативным образом сказался на промышленном производстве, конкурентоспособности предприятий, экспортных возможностях и покупательной способности населения. Европе нужен газ", — пояснил он.

В Качестве примера Студенников привел Бельгию, импортирующую до 80% энергоносителей.

"Многие европейские энергокомпании по-прежнему рассматривают поставки газа из России в качестве одного из вариантов диверсификации импорта в условиях усиления зависимости ЕС от американского СПГ", — отметил дипломат.

В декабре 2023 года Совет ЕС и Европарламент достигли предварительной договоренности по новому положению для внутреннего энергетического рынка, устанавливающей ряд общих правил для европейского рынка возобновляемых источников энергии, природного газа и водорода, в частности, ожидается, что правила позволят странам Евросоюза вводить ограничения на поставки природного газа, включая СПГ, из России и Белоруссии. СМИ: санкции против России не работают, но Европа продолжает в них верить

В новом законодательстве также предусмотрены меры по содействию внедрению возобновляемых и низкоуглеродных газов (водорода и биометана) на европейский энергетический рынок и способствовать сокращению использования ископаемого топлива. Кроме того, оно нацелено на расширение действующего механизма агрегирования предложения и проведения совместных закупок природного газа странами ЕС. Этот механизм не предусматривает закупок российского топлива.

Предварительная договоренност должна быть подтверждена формальным утверждением законопроекта обоими институтами ЕС.

Данный законопроект был представлен Еврокомиссией в декабре 2021 года в рамках пакета по достижению климатической нейтральности Fit for 55, цель которого заключается в модернизации законодательства ЕС в области климата и энергетики для сокращения парниковых выбросов на территории сообщества минимум на 55% к 2030 году и превращения Евросоюза в климатически нейтральную зону к 2050 году.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

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