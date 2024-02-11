МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Внушительная доля поставок российского сжиженного природного газа (СПГ), направляемого в европейские порты, реэкспортируется оттуда в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), заявил в интервью РИА Новости директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Поставки СПГ из России во Францию выросли на 41 процент

По его словам, далеко не весь направляемый в Европу российский СПГ потребляется странами ЕС.

"Его внушительная часть реэкспортируется за пределы ЕС, в первую очередь, в страны Азиатско-Тихоокеанского региона", — сообщил Студенников.

Он также отметил, что данная тенденция не нравится Вашингтону, который нередко продает свой СПГ по завышенным ценам, а также антироссийски настроенным представителям ЕС.

"США активно продвигают идею введения национальных лимитов на закупки российского СПГ, понимая, что централизованное применение такой меры может привести к резкому скачку цен на газ. Эту инициативу поддерживают и некоторые страны ЕС, например, Нидерланды, которые заявляют о своей "некритичной" зависимости от российского СПГ", — подчеркнул Студенников.

Европейский рынок был исторически главным для российских поставщиков СПГ, поставки в прошлом достигали 150 миллиардов кубометров газа и выше. Но в 2022 году, после физического уничтожения "Северных потоков", а также санкций против альтернативных маршрутов поставок – экспорт из России существенно снизился. Поставки газа "Газпрома" в дальнее зарубежье по итогам 2022 года упали примерно на 85 миллиардов кубометров, до 100,9 миллиарда. Практически все это падение пришлось на ЕС.

После начала специальной военной операции России на Украине коллективный Запад усилил санкционное давление на Москву, при этом нарушение логистических цепочек привело к подорожанию топлива и продуктов питания в Европе и США. В России не раз заявляли, что страна способна справиться с этим давлением. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12:00 мск.