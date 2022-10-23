МОСКВА, 23 окт — ПРАЙМ. Россия победила президента США Джо Байдена после решения ОПЕК+ о сокращении добычу нефти, констатировали читатели газеты The New York Times в комментариях к статье нобелевского лауреата Пола Кругмана об угрозах американской демократии, которые возникли в связи с решением ОПЕК+. Байден заявил о намерении участвовать в выборах 2024 года

Как отметил в своей статье Кругман, несколько месяцев назад, когда бензин стоил $5 за галлон, рейтинги Демократической партии США были на высоте, но подорожание топлива сократило шансы демократов на успех на выборах в конгресс.

При этом нобелевский лауреат подчеркнул, что некорректно

оценивать деятельность действующего президента исключительно по ценам на бензин, и обратил внимание на три существенных момента.

Первый: на стоимость бензина влияют нефтяные котировки на мировом рынке. Второй: независимо от политики властей, колебания цен могут возникать по техническим причинам. Третий: на сегодняшний день цена на бензин не слишком высока в сравнении с недавним прошлым.

Читатели New York Times бурно отреагировали на публикацию, согласившись с именитым автором лишь в том, что подорожание бензина может навредить демократам, но при этом они раскритиковали тезисы Кругмана о перспективах Соединенных Штатов.

Так, читатель с ником SJW51 заявил, что "самая большая угроза для нашей демократии — это не мировая экономика нефти, а администрация Байдена", и добавил, что действующий президент сам по себе представляет угрозу для американской демократии, а Демпартия, скорее всего, лишится большинства в конгрессе.

Пользователь с ником Ron Wallach отметил, что Россия и Саудовская Аравия выигрывают от экономически ослабленных и политически парализованных США, после чего предположил, что решение ОПЕК+ сократить нефтедобычу снизит шансы демократов на победу в выборах 2024 года.

"Интересно наблюдать, как демократы стараются "замазать" свое возможное поражение еще задолго до выборов", — заключил комментатор John Mark Evans.